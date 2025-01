RARS podlegał pod premiera, zatrzymane zostały osoby z jego najbliższego otoczenia. To jest już teraz 11 osób i to są bardzo poważne zarzuty. Postępowanie było prowadzone zanim wygraliśmy te wybory - powiedziała w "Faktach po Faktach" w TVN24 Monika Rosa z Koalicji Obywatelskiej. Drugi gość programu, Krzysztof Śmiszek z Lewicy, przyznał, że "skala łapówek jest gigantyczna, niewiarygodna wręcz". Politycy komentowali aferę w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

W środę funkcjonariusze CBA zatrzymali kolejne trzy osoby w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w RARS. Prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej poinformowała, że trzy zatrzymane osoby to Anna W. - była dyrektorka biura prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego , jej mąż - Marek W. oraz Paweł K - właściciel agencji PR. Dodała, że jeśli chodzi o Annę W., to oprócz zarzutu udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, przedstawiono jej też zarzut przyjęcia korzyści majątkowej w kwocie 3,5 mln zł.

"Pół miliarda złotych miało być w sposób nietransparentny, nieuczciwy przekazywane z RARS-u"

- To niemal pół miliarda złotych, bo takie pieniądze miały być w sposób nietransparentny, nieuczciwy przekazywane z RARS-u między innymi do Pawła S., który nie mając doświadczenia, wygrywał przetargi dotyczące respiratorów, jak i maseczek chirurgicznych w trudnym okresie epidemii – zauważyła.

- RARS podlegał pod premiera, zatrzymane zostały osoby z jego najbliższego otoczenia. To jest już teraz 11 osób i to są bardzo poważne zarzuty. Postępowanie było prowadzone zanim wygraliśmy te wybory, to było CBA Mariusza Kamińskiego, które jasno powiedziało i dało na to dowody, że tam dochodziło do przestępstwa – dodała.