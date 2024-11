Niemcy chcą ponownie rozmieścić systemy Patriot w Polsce

Niemcy zaoferowały po raz kolejny rozmieszczenie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot w Polsce na początku przyszłego roku - poinformowało w czwartek niemieckie ministerstwo obrony. Minister obrony Boris Pistorius oświadczył, że "dzięki temu ochronimy węzeł logistyczny w Polsce", który jest kluczowy dla dostaw pomocy do Ukrainy.

Według komunikatu niemieckiego resortu obrony, systemy Patriot mogą zostać rozmieszczone na okres do sześciu miesięcy.

Niemiecki minister obrony Boris Pistorius oświadczył, że "dzięki temu ochronimy węzeł logistyczny w Polsce", który ma kluczowe znaczenie dla dostaw pomocy do Ukrainy .

Systemy Patriot w Polsce

Agencja przypomniała, że systemy Patriot były już obecne w Polsce od stycznia do listopada 2023 r. W tym czasie około 320 żołnierzy i żołnierek Bundeswehry obsługiwało trzy systemy Patriot w dwóch lokalizacjach w pobliżu Zamościa, 33 km na zachód od granicy z Ukrainą. Zostały one rozmieszczone w celu ochrony przestrzeni powietrznej kraju po tym, gdy pod koniec 2022 roku dwie osoby zginęły po uderzeniu pocisku rakietowego we wsi Przewodów w powiecie hrubieszowskim (woj. lubelskie), w pobliżu polsko-ukraińskiej granicy.