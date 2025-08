Mateusz Morawiecki na pogrzebie jego ojca - Kornela Morawieckiego Źródło: tvn24

"Dziś odeszła moja Mama. Moja nauczycielka życia, miłości, dobra i odpowiedzialności. Jej serce. Jej umysł. Jej ręce. Najbardziej wyśniona Mama na świecie" - napisał na portalu społecznościowym Mateusz Morawiecki.

Podkreślił, że wszystko, co w nim dobre - zawdzięcza mamie. "To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć" - napisał.

Były premier stwierdził też, że "była cichą bohaterką walki o wolną Polskę, o lepszy świat". "Była tą matką i tą żoną, która 'w mrocznych izbach wyszywała na sztandarach hasło honor i ojczyzna'" - dodał.

Kondolencje rodzinie Morawieckich złożył prezydent Andrzej Duda.

"Odeszła pani Jadwiga Morawiecka - Mama premiera Mateusza Morawieckiego. Należała do tych cichych ale wielkich żon i matek, kobiet - bohaterek naszej wolności" - napisał. "Panu premierowi i całej rodzinie składamy z Agatą głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się z wami w modlitwie" - dodał.

Morawiecką żegnają i wspominają także inni politycy.

Działalność opozycyjna Jadwigi Morawieckiej

Jadwiga Morawiecka urodziła się w 1930 roku w Stanisławowie, z wykształcenia była chemikiem, absolwentką Uniwersytetu Jagiellońskiego. W 1959 roku poślubiła Kornela Morawieckiego, opozycjonistę i lidera Solidarności Walczącej. Mieli pięcioro dzieci, cztery córki i syna.

W latach 1979-1989 Jadwiga Morawiecka była aktywną działaczką opozycyjną. W swoim mieszkaniu organizowała spotkania działaczy opozycyjnych związanych z Komitetem Obrony Robotników oraz Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela. Przechowywała i kolportowała niepodległościowe wydawnictwa. Aktywnie uczestniczyła w imprezach patriotycznych.

W latach 1982-1989 była inwigilowana z powodu działalności w Solidarności Walczącej we Wrocławiu. Wielokrotnie była przesłuchiwana przez SB, w jej mieszkaniu przeprowadzono przeszukania, podczas których rekwirowano niepodległościowe wydawnictwa. W związku z tym w latach 1985-1987 miała zastrzeżenie wyjazdów zagranicznych.

W 2019 roku została odznaczona przez prezydenta Krzyżem Wolności i Solidarności.

Jadwiga Morawiecka Źródło: Paweł Supernak/PAP

