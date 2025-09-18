Zamieszkali, zniszczyli, zostawili długi. "To plaga cwaniaków"

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Zaczynamy od innej historii.

Starsza pani, pod osiemdziesiątkę, nie mogła już chodzić. Wymagała opieki lekarskiej. Nie miała nikogo bliskiego, bo straciła niedawno męża. Nie miała pieniędzy, więc zalegała z czynszem do gminy, która to zlicytowała jej dom. Kupili go handlarze i zlecili rozpoczęcie eksmisji. Powiedziała wtedy: "weźcie mnie z łóżkiem i wyrzućcie na śmietnik". - To też dziki lokator? - pytam.

- Ściska za serce, prawda? - odpowiada mi Jacek Chejnowski, zajmujący się negocjacjami z nieuczciwymi najemcami. Prowadzi firmę Exmiter i Rejestr Dzikich Lokatorów.

Uspokaja mnie: - Zorganizowałem tej pani miejsce w domu pomocy społecznej, ma stałą opiekę. Całe dnie z nią spędzałem, rozmawialiśmy. Ustawa o ochronie praw lokatora powinna być skierowana do takich osób, do tych, którzy naprawdę potrzebują pomocy.