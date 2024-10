"Nie doszło do złamania prawa". Kończą śledztwo dotyczące wypadku komendanta głównego policji

Koziołkujące auto

Dwie ekspertyzy

Tymczasem komendant, jego asystent i kierowca już następnego dnia opuścili szpital. Ich obrażenia to głównie stłuczenia związane z uciskiem pasów bezpieczeństwa i eksplodujących poduszek. Kolejną opinię śledczy zamówili u biegłego z zakresu motoryzacji. Miał on odpowiedzieć na pytania o m.in. stan techniczny auta, ustalić prędkość, przy której doszło do wypadku.

Raport BNW

Analizę wypadku, wszystkich okoliczności przeprowadzono w Biurze Nadzoru Wewnętrznego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. - Z jednej strony, by nikt nie zarzucił, że nic nie zrobiliśmy, jak to było w przypadku wystrzału z granatnika. Z drugiej, by dowiedzieć się, jakie błędy zostały popełnione, by nie doszło do powtórzenia się wypadku szefa policji czy innych VIP-ów - usłyszeliśmy w resorcie.