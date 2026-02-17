"PiS wzmogło aktywność dotyczącą TK". PSL szykuje swój ruch

Kiedy poznamy kandydatów do Trybunału Konstytucyjnego? Zgorzelski wskazał możliwą datę Źródło: TVN24+

Wicemarszałek Sejmu był pytany o to, czy zostanie uruchomiony proces wybierania sędziów do Trybunału Konstytucyjnego.

- Przynajmniej z nami, a podejrzewam, że także z pozostałymi klubami parlamentarnymi, minister Berek (minister nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu - red.) odbył turę spotkań i jeśli chodzi o personalia, to jesteśmy po rozmowach - przekazał.

- Natomiast słyszę też, że Prawo i Sprawiedliwość wzmogło jakąś aktywność dotyczącą Trybunału Konstytucyjnego. Będzie próba zablokowania (tego wyboru - red.) - dodał. Jak pisaliśmy na tvn24.pl, grupa posłów, reprezentowana przez polityków PiS, złożyła do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o zbadanie konstytucyjności przepisów dotyczących procedury wyboru sędziów TK przez Sejm. To może doprowadzić "do zablokowania możliwości obsadzenia stanowisk sędziowskich" - ocenili byli prezesi i wiceprezesi TK.

Zgorzelski mówił, że "konstytucja potrzebuje Trybunału Konstytucyjnego, bo jeżeli istnieje sama w sobie, bez sądu konstytucyjnego, to jest po prostu zbiorem pobożnych życzeń".

Zgorzelski: kandydatów poznamy najpóźniej na przyszłym posiedzeniu Sejmu

- Czyli PSL ma już kandydata do Trybunału Konstytucyjnego? - dopytywał Patryk Michalski.

- Uzgadniamy z panem ministrem Berkiem - odparł Zgorzelski. Nazwiska kandydata jednak nie zdradził.

Padło także pytanie, kiedy opinia publiczna pozna kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Myślę, że najpóźniej na przyszłym posiedzeniu Sejmu - odpowiedział gość TVN24+. To jest zaplanowane na koniec lutego.

Wakaty w Trybunale Konstytucyjnym

Trybunał Konstytucyjny liczy obecnie dziewięciu sędziów na 15 stanowisk - jest sześć wakatów. W tym roku swoją kadencję kończy dwóch sędziów TK. W Sejmie już czterokrotnie większości nie uzyskali proponowani przez PiS Marek Ast i Artur Kotowski. Inne kluby parlamentarne dotąd nie zgłaszały kandydatów na sędziów TK.

Sędziów Trybunału Konstytucyjnego Sejm wybiera indywidualnie, na 9-letnią kadencję, bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów. Wnioski ws. wyboru poszczególnych osób na stanowisko sędziego Trybunału Konstytucyjnego zgłasza Prezydium Sejmu albo co najmniej 50 posłów.

W przyjętej jeszcze w marcu 2024 roku uchwale Sejm stwierdził, że "uwzględnienie w działalności organu władzy publicznej rozstrzygnięć TK wydanych z naruszeniem prawa może zostać uznane za naruszenie zasady legalizmu przez te organy". Sejm uznał też m.in., że dwaj obecnie orzekający w TK - Jarosław Wyrembak i Justyn Piskorski - nie są sędziami TK. Od czasu podjęcia tej uchwały wyroki TK nie są publikowane w Dzienniku Ustaw. Rząd wskazuje też w uchwale z grudnia 2024 roku, że ogłaszanie w dziennikach urzędowych rozstrzygnięć TK mogłoby doprowadzić do utrwalenia stanu kryzysu praworządności. Jak dodano, "nie jest dopuszczalne ogłaszanie dokumentów, które zostały wydane przez organ nieuprawniony".

Redagowała Milena Zawiślińska