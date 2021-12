Posłowie Konfederacji na tle napisu "Szczepienie czyni wolnym". Muzeum Auschwitz komentuje

W związku z zaostrzeniem przepisów sanitarnych, w tym propozycji umożliwienia pracodawcy weryfikacji zaszczepienia swych pracowników, Konfederacja zorganizowała we wtorek protest przed Sejmem. Przez chwilę posłowie ugrupowania, którzy występowali na scenie, stali na tle napisu "Szczepienie czyni wolnym". "To skandaliczny przejaw moralnego zepsucia" – skomentowało to wydarzenie Muzeum Auschwitz.