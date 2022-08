Kosiniak-Kamysz do ministra zdrowia w sprawie refundacji leku na SMA: Nie będę pohukiwał. Ja pana proszę

Zabrakło tego, by refundacją leku na SMA były objęte wszystkie dzieci - powiedział w "Jeden na jeden" w TVN24 prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysław Kosiniak-Kamysz. Komentował wprowadzenie w Polsce refundacji terapii genowej w leczeniu SMA, czyli rdzeniowego zaniku mięśni dla niemowląt w wieku do sześciu miesięcy.

W poniedziałek minister zdrowia Adam Niedzielski przekazał, że na wrześniowej liście leków refundowanych znajdzie się najdroższy lek na SMA – Zolgensma. Będzie on przeznaczony dla dzieci w wieku do 6 miesięcy. To szansa na normalne życie dla dzieci dotkniętych tą rzadką chorobą genetyczną, która jeszcze niedawno była nieuleczalna.