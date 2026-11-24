Polska Dziennikarze TVN24 nominowani do Grand Press. 13 nazwisk Oprac. Maciej Wacławik |

Michał Przedlacki wybrany Dziennikarzem Roku 2025 podczas gali Grand Press Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: grandpress.pl

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Fundacja Grand Press przedstawiła we wtorek nominacje w pierwszych kategoriach konkursu: Reportaż prasowy/internetowy, Reportaż i dokument audio oraz Reportaż telewizyjny/wideo.

Laura Maksimowicz (TVN24+) jest nominowana w kategorii Reportaż prasowy/internetowy za "Las, który nie wypuszcza. Co zostało po kryzysie migracyjnym?". Tomasz Słomczyński i Piotr Szymanek (TVN24+) zostali docenieni w kategorii Reportaż i dokument audio za pierwszy audioserial TVN24+ "Niepokochani" poświęcony mężczyznom w kryzysie.

W kategorii Reportaż telewizyjny/wideo nominowani zostali między innymi twórcy reportaży dla programu "Czarno na białym" (TVN24): Marek Osiecimski za "Mordercę niezłomnego" oraz Olga Orzechowska, Sebastian Klauziński i Anna Sobolewska za "Święty Biznes. Misjonarze z Kolumbii".

Michał Przedlacki z "Superwizjera" (TVN24), wybrany Dziennikarzem Roku 2025, tym razem został doceniony za reportaż "Wojna ludzi i maszyn. Ukraina", Maciej Warsiński i Kuba Kucharczyk (TVN24+) otrzymali nominację za reportaż "Towarzysze Brauna", a Konrad Piasecki, Bartłomiej Eider i Filip Krasnodębski (TVN24+) za dokument "Zmowa milczenia" o ośrodku wywiadu w Starych Kiejkutach, w którym działało tajne więzienie CIA.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Dziennikarze TVN24 wśród nominowanych do Nagrody im. Ryszarda Kapuścińskiego

Lista nominowanych do nagród Grand Press 2026

Kategoria: Reportaż prasowy/internetowy

Dariusz Faron - Wirtualna Polska "Nie bój się. Tata cię nie odda"

Tetiana Kolesnychenko, Maciej Stanik - Wirtualna Polska "'To już nie jest wojna ludzi'. W czwartym roku front zszedł pod ziemię"

Laura Maksimowicz - TVN24+ "Las, który nie wypuszcza. Co zostało po kryzysie migracyjnym?"

Anna Petelenz - "Kraków i Świat" "Spowiedź nie-dziecięcia wieku"

Agnieszka Rodowicz - "Duży Format - Gazeta Wyborcza" "Nikt nie chciał czarnego dziecka"

Beata Szproch - OKO.press "Życie i śmierć chomika Chrobotka. Wszyscy jesteśmy patostreamerami"

Aleksandra Szyłło - "Duży Format - Gazeta Wyborcza" "Mamy czekać, aż poleje się krew?"

Kategoria: Reportaż i dokument audio

Adam Dąbrowski - Polskie Radio Cykl "Szukając Śródziemia. Podróże z Tolkienem"

Adrian Gronek-Liszka - "Duży Temat" Onet Audio Cykl "Naczynia połączone. Gdzie sięgają źródła alkoholizmu?"

Anna Kowalczyk, Bartłomiej Makowski, Maciej Nowotka - Polskie Radio Cykl "Ołowiane dzieci. Prawdziwa historia"

Alicja Samolewicz-Jeglicka - Radio Gdańsk "Najwyższa cena"

Mateusz Schuler - Onet Audio "Sekta z Nysy"

Tomasz Słomczyński i Piotr Szymanek - TVN24+ Cykl "Niepokochani"

Martyna Wojtkowska - Polskie Radio "Douglas Kelley, psychiatra ze Stanów Zjednoczonych"

Kategoria: Reportaż telewizyjny/wideo

Monika Gawrońska, Jacek Smaruj - "Polsat News Ujawnia” Polsat News "Król Patostreamów"

Olga Orzechowska, Sebastian Klauziński, Anna Sobolewska - "Czarno na Białym" TVN24 Cykl "Święty Biznes. Misjonarze z Kolumbii"

Marek Osiecimski - "Czarno na Białym" TVN24 "Morderca niezłomny"

Konrad Piasecki, Bartłomiej Eider, Filip Krasnodębski - TVN24+ "Tajemnice III RP. Zmowa Milczenia"

Michał Przedlacki - "Superwizjer" TVN24 "Wojna ludzi i maszyn. Ukraina"

Maciej Warsiński, Kuba Kucharczyk - TVN24+ "Towarzysze Brauna"

Kamila Wielogórska - "Raport Specjalny" TVP Info "Biznes na przemytniczym szlaku"

Grand Press 2026

Zwycięzców Grand Press 2026 poznamy 7 grudnia o godz. 20.25 podczas gali 30. edycji konkursu. TVN24 będzie transmitowała to wydarzenie. Do 30 listopada trwa głosowanie na Dziennikarza Roku.

W 15-osobowym jury Grand Press 2026 zasiadają: Andrzej Andrysiak ("Rzeczpospolita"), Mariusz Janicki ("Polityka"), Magda Jethon (Radio Nowy Świat), Marzena Michałek ("Przegląd"), Edward Miszczak (Telewizja Polsat), Mariusz Nowik (Radio ZET), Michał Rodak (RMF FM), Mateusz Sosnowski (TVN24), Marek Twaróg (Polska Press Grupa), Jacek Wakar (Polska Agencja Prasowa), Łukasz Wilkowicz ("Dziennik Gazeta Prawna"), Michel Viatteau (Agence France-Presse), Marek Zając (TVP), Krzysztof Zyzik ("O!Polska") oraz Jacek Żakowski.