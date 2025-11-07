Dziennikarze TVN i TVN24 nominowani do nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego

"Ocalałe". Zapowiedź

Nagroda Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego zostanie przyznana po raz siódmy. Ustanowiono ją w 2010 roku. Honoruje najbardziej rzetelne, obiektywne i poprawne warsztatowo publikacje, spełniające najwyższe standardy wyznaczone przez ikonę polskiego reportażu. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach - tekst, fotografia, audio oraz wideo.

Nominacje dla dziennikarzy TVN i TVN24

Dziennikarze TVN i TVN24 otrzymali aż trzy nominacje w kategorii wideo. Michał Przedlacki z "Superwizjera" TVN powalczy o nagrodę za reportaż "Żołnierki Ukrainy". Podkreślono, że to opowieść o odwadze kobiet, które zdecydowały się wziąć do ręki broń i stanąć do walki przeciwko rosyjskim okupantom.

Nominację dostali także Dariusz Kubik, Grzegorz Łakomski i Piotr Świerczek z "Czarno na białym" w TVN24 za reportaż "Zespół bez roli". Pokazują w nim kulisy przegranej kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, skupiając się na tym, jaką rolę odegrały w tym polskie wsie.

Szansę na zwycięstwo w kategorii wideo mają też Tomasz Słomczyński i Piotr Szymanek z TVN24 za cykl rozmów z Ukrainkami "Ocalałe". Julia, Ludmiła, Swietłana i Larisa zostały aresztowane z błahych powodów, bez procesów były przetrzymywane latami w więzieniach, brutalnie przesłuchiwane. Przeżyły rosyjską niewolę, a teraz chcą, by ich historie usłyszał świat.

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego

Do nagrody można było zgłaszać materiały wyróżniające się treścią, stylem, rzetelnością, opublikowane w prasie lub serwisach agencji prasowych albo wyemitowane w mediach elektronicznych w okresie od 15 sierpnia 2024 roku do 15 sierpnia 2025 roku. W przypadku fotografii nie było wymogu publikacji, ale zdjęcie musiało być wykonane między 15 sierpnia 2024 roku a 15 sierpnia 2025 roku.

Zgłoszenia przyjmowane były do 15 września. Nazwiska laureatów poznamy 24 listopada podczas gali wręczenia nagród w Teatrze Polskim.

Przewodniczącym kapituły 7. edycji Nagrody jest redaktor naczelny PAP Wojciech Tumidalski. Honorowymi przewodniczącymi są Rene Maisner, córka Ryszarda Kapuścińskiego, oraz Mirosław Ikonowicz, przyjaciel legendy polskiego reportażu, związany z PAP od 1953 roku. W skład kapituły weszli również Zuzanna Dąbrowska, Bogusław Chrabota, Jarosław Gugała, Andrzej Grygiel, Karolina Lewicka, Wojciech Jagielski, Beata Lubecka, Cezary Łazarewicz, Maciej Nabrdalik, Mateusz Sosnowski, Agnieszka Szydłowska, Beata Zawrzel oraz Michał Żakowski.

