Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Dziennikarze TVN i TVN24 nominowani do nagrody PAP im. Ryszarda Kapuścińskiego

Nagroda Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego
"Ocalałe". Zapowiedź
Dziennikarze TVN i TVN24 otrzymali trzy nominacje do nagrody Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego w kategorii wideo. Nazwiska laureatów poznamy 24 listopada.

Nagroda Polskiej Agencji Prasowej im. Ryszarda Kapuścińskiego zostanie przyznana po raz siódmy. Ustanowiono ją w 2010 roku. Honoruje najbardziej rzetelne, obiektywne i poprawne warsztatowo publikacje, spełniające najwyższe standardy wyznaczone przez ikonę polskiego reportażu. Nagroda przyznawana jest w czterech kategoriach - tekst, fotografia, audio oraz wideo.

Dziennikarka "Superwizjera" z prestiżową nagrodą
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziennikarka "Superwizjera" z prestiżową nagrodą

Kultura i styl

Nominacje dla dziennikarzy TVN i TVN24

Dziennikarze TVN i TVN24 otrzymali aż trzy nominacje w kategorii wideo. Michał Przedlacki z "Superwizjera" TVN powalczy o nagrodę za reportaż "Żołnierki Ukrainy". Podkreślono, że to opowieść o odwadze kobiet, które zdecydowały się wziąć do ręki broń i stanąć do walki przeciwko rosyjskim okupantom.

OGLĄDAJ: Żołnierki Ukrainy
pc

Żołnierki Ukrainy

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Nominację dostali także Dariusz Kubik, Grzegorz Łakomski i Piotr Świerczek z "Czarno na białym" w TVN24 za reportaż "Zespół bez roli". Pokazują w nim kulisy przegranej kampanii wyborczej Rafała Trzaskowskiego, skupiając się na tym, jaką rolę odegrały w tym polskie wsie.

OGLĄDAJ: Ludzie z PO mówią o istotnej przyczynie porażki Trzaskowskiego
Rafał Trzaskowski

Ludzie z PO mówią o istotnej przyczynie porażki Trzaskowskiego

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Szansę na zwycięstwo w kategorii wideo mają też Tomasz Słomczyński i Piotr Szymanek z TVN24 za cykl rozmów z Ukrainkami "Ocalałe". Julia, Ludmiła, Swietłana i Larisa zostały aresztowane z błahych powodów, bez procesów były przetrzymywane latami w więzieniach, brutalnie przesłuchiwane. Przeżyły rosyjską niewolę, a teraz chcą, by ich historie usłyszał świat.

OBEJRZYJ cykl rozmów z Ukrainkami "Ocalałe" w TVN24+

Nagroda im. Ryszarda Kapuścińskiego

Do nagrody można było zgłaszać materiały wyróżniające się treścią, stylem, rzetelnością, opublikowane w prasie lub serwisach agencji prasowych albo wyemitowane w mediach elektronicznych w okresie od 15 sierpnia 2024 roku do 15 sierpnia 2025 roku. W przypadku fotografii nie było wymogu publikacji, ale zdjęcie musiało być wykonane między 15 sierpnia 2024 roku a 15 sierpnia 2025 roku.

Zgłoszenia przyjmowane były do 15 września. Nazwiska laureatów poznamy 24 listopada podczas gali wręczenia nagród w Teatrze Polskim.

Przewodniczącym kapituły 7. edycji Nagrody jest redaktor naczelny PAP Wojciech Tumidalski. Honorowymi przewodniczącymi są Rene Maisner, córka Ryszarda Kapuścińskiego, oraz Mirosław Ikonowicz, przyjaciel legendy polskiego reportażu, związany z PAP od 1953 roku. W skład kapituły weszli również Zuzanna Dąbrowska, Bogusław Chrabota, Jarosław Gugała, Andrzej Grygiel, Karolina Lewicka, Wojciech Jagielski, Beata Lubecka, Cezary Łazarewicz, Maciej Nabrdalik, Mateusz Sosnowski, Agnieszka Szydłowska, Beata Zawrzel oraz Michał Żakowski.

Dziennikarki TVN24.pl nominowane do nagrody BONUS
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Dziennikarki TVN24.pl nominowane do nagrody BONUS

Autorka/Autor: pb//az

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/Leszek Szymański

Udostępnij:
TAGI:
Ryszard Kapuściński
Czytaj także:
Pilna wiadomość
Po spotkaniu szefów resortu zdrowia i finansów: dodatkowe pieniądze dla NFZ
Zdrowie
Zgniły wyż, mgły, pochmurno
W weekend pogoda mocno się zmieni
METEO
ZUS
Plaga oszustw "na ZUS". Krążą groźne maile
BIZNES
Eksplozja w meczecie w Dżakarcie
55 rannych po wybuchu w meczecie. "Zidentyfikowaliśmy domniemanego sprawcę"
Świat
ORLEN_ZBIORNIKI
Orlen podpisał porozumienie. "Krok w kierunku wzmocnienia bezpieczeństwa"
BIZNES
Droga prowadzi przez cmentarz
Chrząszcz i dzięcioły wstrzymały budowę drogi. Starosta: prawdziwe przyczyny są polityczne
Białystok
imageTitle
Niespodzianka w chińskim półfinale. Mistrz świata pokonany
EUROSPORT
Kontrola drogowa (ilustracyjne)
Radny jeździł bez prawa jazdy. Teraz się tłumaczy
Łódź
Dezinformacja w 2024 roku. Trzy niebezpieczne zjawiska
"Chiny walczą z kłamstwami influencerów? Tylko Chińczykom o tym nie powiedziano"
Maciej Michałek
imageTitle
Barcelona się doczekała. "Historyczny dzień dla kibiców"
EUROSPORT
Dziecko zgubiło się podczas szkolnej wycieczki
11-latka zgubiła się podczas szkolnej wycieczki. Odnalazła ją mama
Poznań
23-latek został aresztowany na 3 miesiące
"Żałuję codziennie, że to nie ja zginąłem". Wyrok w sprawie potrącenia 10-latka
Kraków
Trzęsienie ziemi w rejonie Zatoki Kalifornijskiej
Trzęsienie ziemi u wybrzeży Meksyku
METEO
Sejm, sala plenarna
Rośnie przewaga jednej partii. Nowy sondaż
Polska
Kierowca jechał 193 kilometry na godzinę przez aleję Kromera we Wrocławiu
Prawie 200 kilometrów na godzinę przez miasto. Policja zajmie się kierowcą z nagrania
Wrocław
imageTitle
Był bohaterem głośnej afery. Lada dzień może zadebiutować w kadrze
EUROSPORT
Tankowiec Al Thumama
Piraci gonili tankowiec płynący do Świnoujścia
Świat
Świecące obiekty na niebie koło Zielonki, 6.11
Tajemnicze kule świetlne na warszawskim niebie
WARSZAWA
Meghan Markle
Media: Księżna Meghan wraca na ekran
Kultura i styl
Zderzenie samochodów na S2 (zdjęcie ilustracyjne)
Nie żyje pieszy, szukają świadków wypadku
WARSZAWA
wieden austria shutterstock_1763428208_1
Znaleziono skrytkę z bronią. Miała służyć do ataków terrorystycznych w Europie
Świat
Karetka
Dzieci źle poczuły się podczas szkolnego apelu
Białystok
TUSK
Tusk o decyzji Nawrockiego. "Żeby być prezydentem, nie wystarczy wygrać wyborów"
Polska
kobieta z telefonem
Centralna e-rejestracja z podpisem prezydenta. Co się zmieni od stycznia?
Piotr Wójcik
Rosalía
Taką płytę nagrać mogła tylko ona
"WYBÓR WRONY"
Wisła w Warszawie z repliki Szkuty Oskar Kolberg
Kilka godzin bez żeglugi po Wiśle
WARSZAWA
ziobro pap 2
Sejm zdecyduje, Ziobro za granicą. "Parasol ochronny nie będzie trwał wiecznie"
Polska
Centrum Praw Podstawowych w Budapeszcie
"Miejsce strzeżone jak ambasada". Tam przebywał Ziobro
Świat
Mateusz H. słucha mów końcowych. Na ogłoszeniu wyroku go nie było
Rzucił monetą, wypadł orzeł, więc zabił Wiktorię. Mateusz H. ponownie stanie przed sądem
Katowice
Do zdarzenia doszło w miejscowości Kołodziejowy Grąd
Policjanci zostali wezwani do awantury. 65-latek zaczął do nich strzelać
Olsztyn

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica