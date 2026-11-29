Polska Nowe przepisy dotyczące przejazdów kolejowych. Były policjant: to jest przerażające Kuba Koprzywa |

Korytnicki o kierowcach, którzy łamią nowe przepisy dotyczące przejazdów kolejowych: to jest przerażające Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

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Nadkomisarz Zbigniew Korytnicki, były szef gdańskiej drogówki, mówił w TVN24 o nowych przepisach drogowych dotyczących przejazdów kolejowych. Zakładają one między innymi zatrzymanie prawa jazdy na trzy miesiące za wjazd na przejazd kolejowy przy zamkniętych szlabanach, czerwonym świetle czy też w momencie, gdy nie ma możliwości kontynuowania jazdy.

Były policjant o nowych przepisach dotyczących przejazdów kolejowych

- Okazuje się, że po tygodniu działania tych przepisów już część osób, niestety, na własnym prawie jazdy doświadczyło tych zmian - mówił. Przytoczył przy tym przykłady akcji kontrolowania przejazdów przez drony, po których w ciągu dnia policjanci rejestrowali po kilkanaście wykroczeń.

Jak ocenił, "to jest przerażające". - Dlaczego? Bo chyba jesteśmy w tym okresie, kiedy jeszcze o tym rozmawiamy, mówimy, przypominamy, przestrzegamy, że taki przepis od tygodnia już funkcjonuje - wyjaśnił.

Nadkomisarz przypomniał też zmianę taryfikatora w 2022 roku. - Przeanalizowałem liczbę nakładanych mandatów karnych czy ujawnianych wykroczeń. Z mojej skromnej analizy okazało się, że tego strachu wystarczyło nam na cztery lata. Po okresie czterech lat wróciliśmy do tego, co było w 2021 de facto - powiedział.

- Rodzi się pytanie, na ile wystarczy tego, o czym my dzisiaj tutaj rozmawiamy, o tej przestrodze, o tym przypominaniu. Nie znamy odpowiedzi na to pytanie - mówił.

- Zawsze powtarzam, że najsłabszym elementem bezpieczeństwa w ruchu drogowym jest człowiek. I tam, gdzie jest człowiek, zawsze będzie istniał błąd ludzki, będzie istniało zagapienie się, będzie istniała nieuwaga - zauważył były szef gdańskiej drogówki.

Były policjant o zachowaniach kierowców na przejazdach kolejowych: brakuje edukacji

Korytnicki wspomniał też, jakie są najczęstsze tłumaczenia kierowców, którzy łamią przepisy dotyczące wjazdu na przejazdy kolejowe. - W większości te tłumaczenia, które słyszymy, które słyszeliśmy, ja jeszcze jako funkcjonariusz czynny takie tłumaczenia słyszałem, to właściwie to jest kwestia: zagapiłem się, nie zauważyłem, tutaj właściwie rzadko cokolwiek jeździ. I tak dalej - wymienił. Dodał, że "najczęściej to jest ta nieuwaga, nieostrożność".

Emerytowany oficer policji mówił również o zachowaniach kierowców, którzy wjechali już na przejazd i za którymi zamknęły się rogatki. - Myślę, że tak jak całe nasze społeczeństwo, tak i kierowcy, trochę, jak by to powiedzieć, brak takiego zdecydowania - komentował.

- Kiedy dochodzi do sytuacji takiej stresującej, nagle się okazuje, że, przepraszam za określenie, dostajemy małpiego umysłu. Nagle nie wiadomo co zrobić, panika się uruchamia - mówił.

Korytnicki o zachowaniach kierowców na przejazdach kolejowych: brakuje edukacji Źródło: TVN24

W jego ocenie "brakuje chyba tej edukacji". - Rogatki są w większości tak skonstruowane, że one się nawet wypinają z tych zaczepów, a nawet jeśli złamiemy rogatkę, to skutek w postaci uszkodzenia tego mienia jest nijak ważony do tego, że może zginąć kilkadziesiąt osób - powiedział.

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