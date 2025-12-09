Trwają rozmowy z Ukraińcami w sprawie polskich myśliwców MiG-29

MON o polsko-ukraińskich szkoleniach dronowych. "Zaawansowane rozmowy" Źródło: TVN24

O rozmowach prowadzonych z Ukraińcami na temat przekazania samolotów MiG-29 Sztab Generalny poinformował we wtorek na platformie X. "Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP. Informujemy równocześnie, że finalna decyzja jeszcze nie zapadła" - zaznaczono.

Informujemy, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MIG-29. Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP. Informujemy… pic.twitter.com/35obeH37rP — Sztab Generalny WP (@SztabGenWP) December 9, 2025 Rozwiń Źródło: X

Element "sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy"

"Donacja samolotów będzie elementem sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zadania wycofywanych ze służby samolotów MIG-29 będą realizowane przez samoloty F-16 oraz FA-50" - przekazał Sztab Generalny.

Jednocześnie - jak dodano - w związku z przekazaniem samolotów prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską w zakresie udostępnienia Polsce wybranych technologii dronowych i rakietowych. "Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych" - podkreślił Sztab Generalny.

Siły powietrzne Ukrainy mają na wyposażeniu prawdopodobnie około 40 samolotów typu MiG-29. Po 24 lutego 2022 roku w ramach pomocy wojskowej Ukraina otrzymała maszyny tego typu od Polski (14 sztuk) i Słowacji (13 sztuk). Są one wykorzystywane do patrolowania przestrzeni powietrznej i zwalczania pocisków manewrujących i dronów, jak również do ataków na cele naziemne z wykorzystaniem bomb kierowanych.

