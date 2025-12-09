Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

Trwają rozmowy z Ukraińcami w sprawie polskich myśliwców MiG-29

MIG 29
MON o polsko-ukraińskich szkoleniach dronowych. "Zaawansowane rozmowy"
Źródło: TVN24
Sztab Generalny Wojska Polskiego poinformował, że trwają rozmowy ze stroną ukraińską na temat przekazania samolotów MiG-29. Decyzja jeszcze nie zapadła, a ewentualne przekazanie ma być podyktowane brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP.

O rozmowach prowadzonych z Ukraińcami na temat przekazania samolotów MiG-29 Sztab Generalny poinformował we wtorek na platformie X. "Przekazywanie samolotów związane jest z osiąganiem przez nie docelowych resursów eksploatacyjnych oraz brakiem perspektywy ich dalszej modernizacji w Siłach Zbrojnych RP. Informujemy równocześnie, że finalna decyzja jeszcze nie zapadła" - zaznaczono.

Element "sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy"

"Donacja samolotów będzie elementem sojuszniczej polityki wsparcia Ukrainy oraz utrzymania bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO. Zadania wycofywanych ze służby samolotów MIG-29 będą realizowane przez samoloty F-16 oraz FA-50" - przekazał Sztab Generalny.

Jednocześnie - jak dodano - w związku z przekazaniem samolotów prowadzone są rozmowy ze stroną ukraińską w zakresie udostępnienia Polsce wybranych technologii dronowych i rakietowych. "Celem jest nie tylko rekompensata sprzętowa, ale przede wszystkim pozyskanie i wspólne rozwijanie nowych kompetencji obronnych i przemysłowych" - podkreślił Sztab Generalny.

Siły powietrzne Ukrainy mają na wyposażeniu prawdopodobnie około 40 samolotów typu MiG-29. Po 24 lutego 2022 roku w ramach pomocy wojskowej Ukraina otrzymała maszyny tego typu od Polski (14 sztuk) i Słowacji (13 sztuk). Są one wykorzystywane do patrolowania przestrzeni powietrznej i zwalczania pocisków manewrujących i dronów, jak również do ataków na cele naziemne z wykorzystaniem bomb kierowanych.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: mjz/adso

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: natureman30/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wojsko PolskieUkrainaWojskoAtak Rosji na Ukrainę
Czytaj także:
Pożar w Porcie Wojennym w Gdyni
Pożar w Porcie Wojennym w Gdyni
Trójmiasto
Barcelona - Eintracht
Co za odpowiedź Barcelony! Znakomite widowisko po przerwie
RELACJA
Powódź w Kurdystanie
Zawaliła się ściana szkoły, dwie osoby nie żyją
METEO
shutterstock_2239909941
Kumulacja w Eurojackpot rośnie
BIZNES
Reduta Ordona
Jej obronę opisywał Mickiewicz. Radni apelują o ochronę Reduty Ordona
WARSZAWA
imageTitle
Polscy lekkoatleci zabili ponad 500-letnim dzwonem. "Mistyczne wydarzenie"
Najnowsze
Wołodymyr Zełenski
Wybory możliwe za 60-90 dni. Zełenski stawia warunek
Świat
Pomyliła gaz z hamulcem i wjechała w dom
Pomyliła hamulec z gazem. Auto wbiło się w budynek
WARSZAWA
Kropka nad i
"Wetomat?". "Albo wetoman". O działaniach prezydenta w "Kropce nad i"
imageTitle
Podrażniony Bayern odpowiedział trzy razy. Wyjątkowy rekord nastolatka
EUROSPORT
Sejm
Lider zwiększa przewagę, duży wzrost dla partii Brauna. Najnowszy sondaż partyjny
sinsay shutterstock_1148861141 (1)
Kubek wycofany ze sprzedaży. "Istotne zagrożenie dla zdrowia człowieka"
BIZNES
imageTitle
Nie tylko Świątek. Pięciu Polaków spróbuje szczęścia w Australii
EUROSPORT
Wiatr, wichura, noc, porywy wiatru
Uwaga na dość silny wiatr
METEO
Wstrząs w Zakładzie Górniczym Janina (zdj. ilustracyjne)
"Dyżurny odebrał 20 telefonów w sprawie wstrząsu"
Kraków
Tom Rose
Polska tak ważna dla USA "jak Alabama". Ambasador o bezpieczeństwie i sojuszu
Nie żyje 46-letnia kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Kłótnia z byłą żoną i śmiertelny cios. 46-latka nie żyje, pomoc wezwało dziecko
WARSZAWA
imageTitle
Szaleństwo podczas losowania. Trafili na wymarzonego rywala
EUROSPORT
imageTitle
Mógł przejąć reprezentację Polski. Zostaje w Japonii na dłużej
EUROSPORT
Policja w Oslo
Narasta fala przestępczości. "Idylla w naszym mieście się skończyła"
Świat
Pościg miał miejsce na drodze ekspresowej S7
Pościg za pijanym kierowcą na drodze ekspresowej. Nagranie
Kielce
shutterstock_2637727779
Miliardy od giganta. "Największa inwestycja w Azji"
BIZNES
imageTitle
Ukraina krytykuje neutralność rosyjskich łyżwiarzy. Domaga się reakcji MKOl
EUROSPORT
Arabia
Pustynny kraj nawiedziły ulewy
METEO
shutterstock_1524564836
Dodatkowe pasy na autostradzie. Lawina ofert
BIZNES
Wołodymyr Zełenski
"Jesteśmy gotowi". Zełenski o elementach planu pokojowego
Świat
Znaleźli 130 kilogramów mięsa
130 kilogramów mięsa w potoku. Sprawca ukarany
Kraków
Służby przed więzieniem w Machala w Ekwadorze
Kilkanaście ciał znaleziono w więzieniu. Sprawę bada policja
Świat
Karol Nawrocki na rozpoczęciu roku szkolnego
Nawrocki kontra Nowacka. Co się stanie, gdy prezydent zawetuje reformę edukacji?
Justyna Suchecka
Wypadek w miejscowości Kożuszki-Parcel
Zderzenie i dachowanie. Trzy osoby w szpitalu
WARSZAWA

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica