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Polska

MSWiA: planował atak na Donalda Tuska. Nowe informacje o zatrzymanym

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Donald Tusk
Kom. Jacek Wiśniewski: zatrzymany mężczyzna zostanie przewieziony do Warszawy jeśli jego stan zdrowia na to pozwoli
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: PAP
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Mężczyzna, który kierował groźby pod adresem premiera Donalda Tuska i szefa MON Władysława Kosiniaka-Kamysza, został zatrzymany; ma około 60 lat - przekazało MSWiA. - Jeśli jego stan zdrowia na to pozwoli, zostanie przewieziony do Warszawy - powiedział rzecznik Komendanta Stołecznego Policji w "Faktach po Faktach" w TVN24.

Informację o zatrzymaniu mężczyzny jako pierwszy przekazał szef MSWiA Marcin Kierwiński w mediach społecznościowych. "Mężczyzna, który groził premierowi Donaldowi Tuskowi i planował na niego atak, został zatrzymany przez policję" - napisał na X.

- Zatrzymania dokonano na Dolnym Śląsku. Jest to mężczyzna narodowości polskiej - powiedział reporterowi TVN24 Arkadiuszowi Wierzukowi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

- Obecnie trwają czynności policji z zatrzymanym w jego mieszkaniu, w tym przeszukanie mieszkania - przekazała po 18 rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka. Jak podała, w mailu wysłanym do Służby Ochrony Państwa, mężczyzna "kierował groźby zarówno pod adresem premiera, jak i szefa MON".

Kierwiński w wieczornej rozmowie z TVP Info poinformował, że zatrzymany to około 60-letni mężczyzna. - Służby trafiły [do niego - red.] przez dokładną analizę treści, które zawarte zostały w internecie. Natomiast cały czas trwają czynności procesowe, badane są kontakty tego człowieka, jego aktywność w internecie i na podstawie tego pewnie służby będą podejmować kolejne decyzje - powiedział szef MSWiA. Kierwiński opisał, że do SOP-u w niedzielę poprzez jednego z informatorów wpłynęła informacja o planowanym ataku na premiera Donalda Tuska i szefa MON, wicepremiera Władysława Kośniaka-Kamysza. - Człowiek, który nas o tym poinformował, przekazał dokładną informację, kto chce takiego niecnego aktu się dopuścić - podał.

Komentarz rzecznika Komendanta Stołecznego Policji

- Jeśli jego stan zdrowia na to pozwoli, mężczyzna zostanie przewieziony do Warszawy i z nim będą prowadzone czynności, ale to już przez prokuratora - powiedział w "Faktach po Faktach" rzecznik Komendanta Stołecznego Policji kom. Jacek Wiśniewski.

Zastrzegł, że nie może udzielić informacji o zamiarach mężczyzny. - To są informacje bardzo ważne, dlatego musimy dochować pieczołowitości w przekazywaniu. Sprawa jest poważna, dotyczy najważniejszych głów w państwie - mówił. Jak zaznaczył, "rolą służb jest zadziałać błyskawicznie, zadziałać precyzyjnie i tak też się stało".

Po zatrzymaniu głos zabrali też premier i szef MON. "Dziękuję policjantom za szybkie i zdecydowane działanie" - skomentował premier Donald Tusk we wpisie na X. "Dziękuję funkcjonariuszom i służbom za szybką, jednoznaczną reakcję" - oświadczył z kolei szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.

Informacje o potencjalnym zamachu

W niedzielę w siedzibie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego odbyło się pilne spotkanie przedstawicieli policji, Służby Ochrony Państwa oraz ABW w związku z informacjami o planowanym zamachu na premiera i szefa MON.

Po spotkaniu rzeczniczka MSWiA Karolina Gałecka przekazała dziennikarzom, że zgłoszenie o potencjalnym zamachu "zostało przesłane za pośrednictwem SOP-u do policji". - Wpłynęło na skrzynkę, podkreślam, dzisiaj - zaznaczyła. Dodała, że w związku z tym ministrowie polecili zwołanie spotkania.

Informacja była na tyle poważna i wiarygodna, że postanowiono ją ujawnić opinii publicznej - mówił z kolei rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. - Uznaliśmy, że powinniśmy za pośrednictwem państwa powiadomić Polaków, społeczeństwo, żeby ta informacja potem, jak kula śnieżna czy kula śniegowa, nie chodziła gdzieś, żeby nie było spekulacji - dodał.

- Sprawę traktujemy śmiertelnie poważnie - powiedział rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.

Donald Tusk
Donald Tusk
Źródło zdjęcia: PAP/Radek Pietruszka

TVN24 dotarła do zgłoszenia

TVN24 dotarła treści tego zgłoszenia, jakie wpłynęło w nocy do polskich służb specjalnych. Jak wynika z naszych nieoficjalnych informacji, było w nim napisane:

Zgłaszający nawiązał za pośrednictwem mediów społecznościowych kontakt z jedną z radykalnych organizacji, poszukując ochotników do przeprowadzenia zamachu z wykorzystaniem broni palnej. Zgłaszający informował, że spotkał się z mężczyzną o imieniu Krzysztof, z którym rozmawiał o broni, nienawiści do rządu i planowanym zabójstwie masowym.
Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Donald TuskMarcin Kierwiński
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