Będzie dymisja ministra? Na razie kolejna rozmowa Tuska z Czarzastym

W poniedziałek na portalu X szef rządu napisał, że nadszedł czas na decyzję w sprawie Wieczorka, i że będzie o tym rozmawiał z wiceprzewodniczącym Nowej Lewicy Czarzastym. Polityk Lewicy powiedział tego dnia, że spotkanie jest zaplanowane na wieczór. Z nieoficjalnych informacji TVN24 wynika, że w trakcie rozmowy Czarzasty miał bronić ministra nauki, a premier dał mu czas na podjęcie decyzji do piątku.

Czarzasty, pytany we wtorek przez Polską Agencję Prasową o przebieg spotkania z Tuskiem odparł, że ustalił z szefem rządu, że nie informują o tym mediów. Dopytywany, czy rzeczywiście do piątku ma zapaść decyzja w sprawie przyszłości Wieczorka w rządzie - odpowiedział, że - "nic nie jest prawdą".

Kontrowersje wokół Wieczorka

W zeszłym tygodniu ten sam serwis opisał natomiast sytuację, w której szefowa związku zawodowego na Uniwersytecie Szczecińskim Gabriela Fostiak poinformowała ministra nauki o nieprawidłowościach, do których, w jej ocenie, dochodzi na uczelni. Fostiak chciała pozostać anonimowa, ale minister osobiście przekazał jej pisma rektorowi uczelni. Minister zorganizował wówczas konferencję prasową, na której przekonywał m.in., że Fostiak nie można uznać za sygnalistkę, a zakres jej skarg to kwestia bieżącego funkcjonowania uczelni. Przepraszając kobietę - "jeśli w jakikolwiek sposób poczuła się urażona" - zapowiedział, że nie poda się do dymisji.