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Polska

Incydent z Kłeczkiem w Sejmie. Został wyprowadzony z sali obrad

Paulina Borowska
Zespół autorów
Oprac. Paulina BorowskaOprac. Filip Czerwiński
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Miłosz Kłeczek w Sejmie
Wybór wicemarszałka Sejmu. Fragment wystąpienia Mariusza Błaszczaka i reakcja marszałka Czarzastego
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: sejm.gov.pl
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Miłosz Kłeczek z Telewizji Republika został wyprowadzony z sali plenarnej w Sejmie przez Straż Marszałkowską. Wcześniej przerwał wywiad w TVP Info i zakłócał prowadzenie obrad. Poseł Adrian Witczak (KO) poinformował, że wystąpił o zakaz wstępu dla Kłeczka.

Sytuacja miała miejsce w trakcie piątkowych obrad Sejmu. Kiedy z mównicy sejmowej przemawiał jeden z posłów, w TVP Info trwał wywiad z posłem Adrianem Witczakiem (KO), który przeprowadzała na sejmowym balkonie dziennikarka Karolina Opolska. Po kilkudziesięciu sekundach w rozmowie przeszkodził im Miłosz Kłeczek, pracownik Telewizji Republika.

Kłeczek wyprowadzony z sali plenarnej

Między Kłeczkiem, Witczakiem i Opolską doszło do wymiany zdań. Kłeczek próbował zwrócić się do widzów telewizji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, kiedy dziennikarka powiadomiła go, że "nie ma pana na antenie". - Dlaczego nam pan przeszkadza w pracy? - zapytała.

Ich dyskusja zrobiła się na tyle głośna, że wicemarszałek Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, iż przeszkadza to w prowadzeniu obrad. - Przepraszam bardzo, zwracam się do państwa na galerii... Panie redaktorze! Panie pośle! Niezależnie co się tam między państwem dzieje, prosimy o ściszenie głosów - powiedział. Wtedy na balkonie pojawiła się Straż Marszałkowska i wyprowadziła Kłeczka z sali plenarnej.

Witczak apeluje o zakaz wstępu dla Kłeczka

Incydent z Kłeczkiem skomentował w serwisie X poseł Witczak. "Ten pan stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Sejmu. To nie jest dziennikarstwo. To zwykłe polityczne chuligaństwo w służbie PiS. Sejm to nie republika wrzasku Sakiewicza. Kieruję wniosek do Marszałka Sejmu o zapewnienie bezpieczeństwa" - napisał.

Wieczorem poseł poinformował, że skierował do szefa Kancelarii Sejmu pismo z prośbą o zakazanie Kłeczkowi wstępu:

Źródło: tvn24.pl, TVP Info
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Tagi:
SejmPolskaPolitykaMedia
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