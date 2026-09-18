Polska Incydent z Kłeczkiem w Sejmie. Został wyprowadzony z sali obrad Oprac. Paulina Borowska Oprac. Filip Czerwiński Zespół autorów |

Wybór wicemarszałka Sejmu. Fragment wystąpienia Mariusza Błaszczaka i reakcja marszałka Czarzastego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sejm.gov.pl

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Sytuacja miała miejsce w trakcie piątkowych obrad Sejmu. Kiedy z mównicy sejmowej przemawiał jeden z posłów, w TVP Info trwał wywiad z posłem Adrianem Witczakiem (KO), który przeprowadzała na sejmowym balkonie dziennikarka Karolina Opolska. Po kilkudziesięciu sekundach w rozmowie przeszkodził im Miłosz Kłeczek, pracownik Telewizji Republika.

Kłeczek wyprowadzony z sali plenarnej

Między Kłeczkiem, Witczakiem i Opolską doszło do wymiany zdań. Kłeczek próbował zwrócić się do widzów telewizji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, kiedy dziennikarka powiadomiła go, że "nie ma pana na antenie". - Dlaczego nam pan przeszkadza w pracy? - zapytała.

Pracownik TV Republika próbował zakłócić transmisję TVP Info z obrad sejmu i przerwał rozmowę naszej dziennikarki Karoliny Opolskiej z parlamentarzystą. pic.twitter.com/EeDz6302L5 — tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) September 18, 2026 Rozwiń

Ich dyskusja zrobiła się na tyle głośna, że wicemarszałek Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, iż przeszkadza to w prowadzeniu obrad. - Przepraszam bardzo, zwracam się do państwa na galerii... Panie redaktorze! Panie pośle! Niezależnie co się tam między państwem dzieje, prosimy o ściszenie głosów - powiedział. Wtedy na balkonie pojawiła się Straż Marszałkowska i wyprowadziła Kłeczka z sali plenarnej.

Miłosz Kłeczek wyprowadzony przez Straż Marszałkowską pic.twitter.com/nlg01I5hF0 — videoparlament Janusz Jaskółka (@videoparlament) September 18, 2026 Rozwiń

Witczak apeluje o zakaz wstępu dla Kłeczka

Incydent z Kłeczkiem skomentował w serwisie X poseł Witczak. "Ten pan stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Sejmu. To nie jest dziennikarstwo. To zwykłe polityczne chuligaństwo w służbie PiS. Sejm to nie republika wrzasku Sakiewicza. Kieruję wniosek do Marszałka Sejmu o zapewnienie bezpieczeństwa" - napisał.

Niezłe ciśnienie w Republice. Kłeczek najpierw wtargnął na antenę TVP Info podczas mojego wywiadu z red. Karoliną Opolską. Potem zakłócał obrady i został wyprowadzony z sali. Ten pan stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Sejmu. To nie jest dziennikarstwo. To zwykłe… pic.twitter.com/ZgZmDojaBl — Adrian Witczak (@adrian_witczak) September 18, 2026 Rozwiń

Wieczorem poseł poinformował, że skierował do szefa Kancelarii Sejmu pismo z prośbą o zakazanie Kłeczkowi wstępu:

Miłosz Kłeczek z republiki wtargnął podczas mojego wywiadu z panią redaktor Karoliną Opolską @tvp_info i zachowywał się agresywnie, zakłócał pracę Sejmu i ignorował wezwania do porządku. To nie dziennikarstwo, tylko awanturnictwo. Skierowałem wniosek o zakaz wstępu. Kto nie… pic.twitter.com/eIKbIkCHvh — Adrian Witczak (@adrian_witczak) September 18, 2026 Rozwiń