Incydent z Kłeczkiem w Sejmie. Został wyprowadzony z sali obrad
Sytuacja miała miejsce w trakcie piątkowych obrad Sejmu. Kiedy z mównicy sejmowej przemawiał jeden z posłów, w TVP Info trwał wywiad z posłem Adrianem Witczakiem (KO), który przeprowadzała na sejmowym balkonie dziennikarka Karolina Opolska. Po kilkudziesięciu sekundach w rozmowie przeszkodził im Miłosz Kłeczek, pracownik Telewizji Republika.
Kłeczek wyprowadzony z sali plenarnej
Między Kłeczkiem, Witczakiem i Opolską doszło do wymiany zdań. Kłeczek próbował zwrócić się do widzów telewizji w sprawie Trybunału Konstytucyjnego, kiedy dziennikarka powiadomiła go, że "nie ma pana na antenie". - Dlaczego nam pan przeszkadza w pracy? - zapytała.
Ich dyskusja zrobiła się na tyle głośna, że wicemarszałek Krzysztof Bosak zwrócił uwagę, iż przeszkadza to w prowadzeniu obrad. - Przepraszam bardzo, zwracam się do państwa na galerii... Panie redaktorze! Panie pośle! Niezależnie co się tam między państwem dzieje, prosimy o ściszenie głosów - powiedział. Wtedy na balkonie pojawiła się Straż Marszałkowska i wyprowadziła Kłeczka z sali plenarnej.
Witczak apeluje o zakaz wstępu dla Kłeczka
Incydent z Kłeczkiem skomentował w serwisie X poseł Witczak. "Ten pan stanowi zagrożenie dla porządku i bezpieczeństwa Sejmu. To nie jest dziennikarstwo. To zwykłe polityczne chuligaństwo w służbie PiS. Sejm to nie republika wrzasku Sakiewicza. Kieruję wniosek do Marszałka Sejmu o zapewnienie bezpieczeństwa" - napisał.
Wieczorem poseł poinformował, że skierował do szefa Kancelarii Sejmu pismo z prośbą o zakazanie Kłeczkowi wstępu: