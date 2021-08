Straż Graniczna: zatrzymano grupę, która próbowała zniszczyć zaporę techniczną na granicy z Białorusią

Rzeczniczka prasowa Straży Granicznej podporucznik Anna Michalska poinformowała, że w gminie Kuźnica zatrzymano grupę, która próbowała zniszczyć zaporę techniczną na granicy z Białorusią. To w sumie 13 osób - 12 Polaków i jeden obywatel Holandii. Dodała, że trwają czynności zmierzające do postawienia tym osobom zarzutów.

O okolicznościach tego zdarzenia podporucznik Michalska mówiła w niedzielę wieczorem w TVN24. - Dzisiaj funkcjonariusze Straży Granicznej wspólnie z żołnierzami Wojska Polskiego zatrzymali grupę 13 osób, która próbowała zniszczyć zaporę techniczną, która jest postawiona na tym odcinku granicy, te osoby to 12 obywateli polskich, jeden obywatel Holandii, wśród zatrzymanych jest Bartosz K. - przekazała.

- Zatrzymane zostały także dwa pojazdy, którymi między innymi próbowano zniszczyć tę zaporę techniczną, trwają czynności, które zmierzają do postawienia tym osobom zarzutów - mówiła dalej.

Rzeczniczka Straży Granicznej tłumaczyła że zatrzymane osoby rozcięły ten drut, próbowały go podpiąć do samochodów i tym samym rozciągnąć ogrodzenie. Mówiła, że do tego zdarzenia doszło na odcinku ochranianym przez jednostkę Straży Granicznej w Kuźnicy, około 15 kilometrów od miejscowości Usnarz Górny, gdzie od ponad dwóch tygodni przebywa grupa migrantów.