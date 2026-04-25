Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Czy to są brudasy? - pytam.

- Nie, jeśli widzę wydeptane ścieżki prowadzące przez sterty śmieci do kuchni, łazienki czy wyjścia z mieszkania - wiem, że to nie jest bałagan z wczoraj ani sprzed tygodnia czy miesiąca. To są lata - mówi Justyna Arciszewska, sprzątaczka i szefowa Pogotowia Sprzątającego.

I dodaje: - Potwierdzają to także opakowania znajdujące się na samym spodzie stert, często z datami ważności sprzed wielu lat.

Justyna Arciszewska prowadzi program Reset - bezpłatne sprzątanie mieszkań osób, które z powodu kryzysu lub choroby nie są w stanie poradzić sobie z tym samodzielnie.

Pusty wzrok, skóra człowieka

Jaką historię szczególnie pamięta? - Mieszkanie tonęło w butelkach po alkoholu i w śmieciach. Warunki były tak złe, że miałam wrażenie, że świnki w chlewie mają lepiej - rzuca Arciszewska.

Zobaczyła mężczyznę, który spał na kanapie, stojącej pośrodku sterty odpadów. Gdy wstał i na nią spojrzał, miała wrażenie, że patrzy przez nią. Jego wzrok był pusty, nieobecny.

- Wtedy po raz pierwszy naprawdę uświadomiłam sobie, że widzę już tylko skórę człowieka - wspomina.