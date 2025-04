Afera RARS i NCBiR. Szczerba: próba wyprowadzenia pieniędzy na kampanię wyborczą PiS

Szczerba o sprawie RARS. "Pytanie jest, po co były te pieniądze i przypadkiem, czy nie były na kampanię wyborczą" Źródło: TVN24

Z pewnością na to pytanie może odpowiedzieć Mariusz Kamiński, bo to jego CBA prowadziło akcję "Walet" - ocenił w "Rozmowie Piaseckiego" w TVN24 europoseł KO Michał Szczerba, zapytany o to, kto poniesie odpowiedzialność za nieprawidłowości w RARS.

W poniedziałek gościem "Rozmowy Piaseckiego" był Michał Szczerba, który mówił między innymi o sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. Zapytany o to, kto może być "najwyżej umocowaną urzędniczo czy politycznie osobą, która otrzyma zarzuty", odpowiedział: - Z pewnością na to pytanie może odpowiedzieć Mariusz Kamiński, bo to jego CBA prowadziło akcję "Walet", która nagrywała rozmowy Anny W., Pawła S., w których, jak twierdzą wiewiórki na mieście, pojawia się również imię Mateusz i nazwisko Morawiecki.

- Mateusz Morawiecki, tak samo jak (Zbigniew - red.) Ziobro i tak samo jak (Adam - red.) Bielan czy inni, w zakresie swoich królestw, podejmowali wszelkie kluczowe decyzje. I to, że Paweł S., o czym mówią media, był gościem Mateusza Morawieckiego, to, że Anna W. mu otwierała drzwi, a jednocześnie, jak twierdzi prokuratura, przyjmowała gigantyczne korzyści majątkowe 3,5 miliona złotych, to wszystko pokazuje, że on o tym wszystkim wiedział - ocenił.

Szczerba zadał następnie pytanie, czy zdobyte wtedy pieniądze "nie były na kampanię wyborczą (PiS - red.), bo to był rok 2023". - Tu nic się nie działo bez powodu - dodał.

Michał Szczerba Źródło: TVN24

Śledztwo w sprawie "próby wyprowadzenia pieniędzy na kampanię wyborczą PiS"

Szczerba zwrócił uwagę, że zdobyte środki finansowe "nie były środkami Morawieckiego". - To były środki unijne. To (były szef RARS Michał - red.) Kuczmierowski w styczniu 2023 podpisał na 115 milionów euro porozumienie, że Komisja Europejska przekazuje mu pieniądze, RARS dokonuje zakupów i przekazuje to wszystko na Ukrainę - przypomniał.

Zauważył również, że Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) potwierdził, że "co najmniej 92 miliony zostało po prostu zdefraudowane".

Szczerba odniósł się następnie do sprawy nieprawidłowości w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR) i zorganizowanego przez nią projektu "Szybka Ścieżka". - To nasza kontrola z posłem (Dariuszem - red.) Jońskim od lutego 2023 i to dzięki naszej aktywności wstrzymaliśmy tak naprawdę ćwierć miliarda złotych, które miało być wyprowadzone na firmy słupy. Na projekty, które nie były ani innowacyjne, ani spełniały warunków kwalifikowalności - powiedział.

Jak poinformował, zawiadomili oni następnie prokuraturę oraz OLAF. - Właśnie w ostatnich dniach OLAF zakończył swój etap postępowania dotyczącego NCBiR, dotyczącego "Szybkiej Ścieżki" i niebezpieczeństw, które stwarzają te działania korupcyjne, które miały miejsce w przeszłości i skierował sprawy do Prokuratury Europejskiej - wyjaśnił.

- Mamy w tej chwili śledztwo Prokuratury Europejskiej w sprawie NCBiR-u, w sprawie "Szybkiej Ścieżki", w sprawie tak naprawdę, w mojej opinii, podobnie jak w przypadku RARS-u, próbie wyprowadzenia pieniędzy na kampanię wyborczą PiS - ocenił.

Szczerba przekazał również, że - według informacji, które posiada - Prokuratura Regionalna w Lublinie postawiła zarzuty w sprawie nieprawidłowości w NCBiR 26 osobom.