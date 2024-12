Mężczyzna ranny w wybuchu gazu. 40 osób ewakuowało się z budynku

Rzeczniczka Komendy Wojewódzkiej PSP w Katowicach brygadier Aneta Gołębiowska poinformowała, że do wypadku doszło ok. 19.30. Gaz wybuchł w mieszkaniu na pierwszym piętrze w pięciokondygnacyjnym budynku przy ulicy Zubrzyckiego. - W łazience lokalu doszło do wybuchu piecyka gazowego - podała.

Jeszcze przed przybyciem służb na miejsce blok opuściło 40 lokatorów. Nic nie wskazuje na to, by konstrukcja budynku została uszkodzona. Na miejsce skierowano dziewięć strażackich zastępów. - W wyniku konserwacji piecyka gazowego doszło do rozszczelnienia się instalacji gazowej, a w efekcie do wybuchu - powiedział st. kpt. Binięda, pytany o okoliczności wypadku.