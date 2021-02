Porozumienie Gowina wycofuje poparcie i chce dymisji członków rządu. Jest odpowiedź premiera

Cieślak w rządzie jest ministrem członkiem Rady Ministrów, Gryglas - podsekretarzem stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych, a Żalek - sekretarzem stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej. - Oczekujemy, że pan premier Mateusz Morawiecki odwoła ich z funkcji wiceministrów i ministra - powiedziała rzeczniczka Porozumienia Magdalena Sroka w poniedziałek w TVN24. - Czekamy na to, żeby takie dymisje doszły do skutku - oświadczyła.

O to, co by się stało, gdyby premier nie podjął żadnych działań w tej sprawie zapytany został tego dnia w Sejmie wicerzecznik Porozumienia Jan Strzeżek. - Nie sądzę, żeby taki wariant był rozważany. Podejrzewam, że ci trzej panowie zostaną zdymisjonowani - powiedział.

Morawiecki: rozmowy trwają

Premier Mateusz Morawiecki podczas poniedziałkowej konferencji w Gdańsku został zapytany o to, czy zdymisjonuje ministra i wiceministrów, dla których Porozumienie wycofało swoje poparcie. - Tutaj, w przypadku tego sporu w ramach partii Porozumienie, odbywają się cały czas rozmowy na szczeblu politycznym i one się jeszcze nie zakończyły - odpowiedział. - Żadne formalne wnioski zresztą też jeszcze nie zostały złożone - dodał.

Morawiecki przekonywał, że rządowi zależy, aby w tej sprawie doszło do "porozumienia, konsensusu". - My będziemy, jako Prawo i Sprawiedliwość, ta główna część, zdecydowanie najważniejsza część Zjednoczonej Prawicy, starali się do takiego porozumienia dążyć i nakłaniać do tego naszych partnerów - oświadczył.