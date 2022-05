Tomasz Grodzki o awaryjnym lądowaniu w Zurychu. "Raptem pojawił się myśliwiec"

Samolot z marszałkiem Senatu na pokładzie lądował awaryjnie w poniedziałek w Zurychu. Tomasz Grodzki po powrocie do Warszawy relacjonował, że "na początku wyglądało to bardzo poważnie". - Raptem pojawił się myśliwiec szwajcarskich sił powietrznych, który pewnie nas eskortował. Potem wypadły maski tlenowe, samolot zaczął dość gwałtownie zniżać swój pułap - mówił.

Samolot Boeing 737, którym delegacja senacka z marszałkiem Grodzkim wracała z wizyty w Maroku, awaryjnie lądował w poniedziałek w Zurychu z powodu pękniętej szyby w kokpicie pilotów. We wtorek, już po powrocie do Warszawy, Grodzki relacjonował dziennikarzom w Senacie przebieg incydentu.

- Na początku wyglądało to bardzo poważnie. Raptem pojawił się myśliwiec szwajcarskich sił powietrznych, który pewnie nas eskortował. Tego nie wiem - powiedział na wtorkowej konferencji prasowej Grodzki.

Jak relacjonował, "potem wypadły maski tlenowe, samolot zaczął dość gwałtownie zniżać swój pułap". - A jeszcze, żeby było śmieszniej, przez moment piloci nie odpowiadali na nasze pytania, co się dzieje - dodał.

Grodzki: po wylądowaniu zaczęły się typowe polskie problemy

- O 17, jak przez gościnność trafiliśmy do takiego pobocznego saloniku Jet Aviation (szwajcarska firma z branży lotniczej - red.), to zaczęły się zabiegi o samolot zapasowy. I tu się zaczęły typowe polskie problemy - powiedział marszałek Senatu.

- To był żaden pozytyw, ponieważ o 10.20 następnego dnia był rejsowy samolot LOT-u, jeżeli byłaby taka potrzeba, aczkolwiek pełen, bez specjalnej ilości wolnych miejsc. W związku z tym zwróciliśmy się do LOT-u o udostępnienie nam maszyny rządowej i tak rzeczywiście się stało. Dziękuję za to - mówił.