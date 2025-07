Jest nowy rzecznik dyscyplinarny sędziów

Michał Tracz: sędzia Schab to był symbol represji wobec sędziów Źródło: TVN24

Kluczowe fakty: W kwietniu resort sprawiedliwości informował o zwolnieniu z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziego Piotra Schaba i jego zastępcy sędziego Przemysława Radzika.

Obaj twierdzą, że odwołanie jest bezprawne i nieskuteczne.

Szef MS Adam Bodnar powołał sędziego Sądu Rejonowego w Nysie Mariusza Ulmana na rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych; na jego zastępcę wyznaczył sędziego Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Północ Tomasza Ładnego - poinformował resort sprawiedliwości.

W komunikacie dodano, że minister Bodnar powołał obu sędziów na nowe stanowiska na okres czterech lat i że ich kandydatury uzyskały pozytywną opinię właściwych kolegiów sądowych na szczeblu okręgowym i apelacyjnym.

"Doświadczenie zawodowe oraz dorobek naukowy obu sędziów dają gwarancję bezstronnego, niezależnego i profesjonalnego pełnienia przez nich funkcji Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych oraz Zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych" - czytamy w komunikacie MS.

Sędzia Mariusz Ulman nowym rzecznikiem dyscyplinarnym

Jak przekazał resort, Ulman jest sędzią z ponad dwudziestoletnim doświadczeniem i specjalizuje się w prawie karnym. Od 2002 roku orzeka w Sądzie Rejonowym w Nysie. Od 12 czerwca 2018 r. pełnił funkcję wiceprezesa tego sądu, a od 1 stycznia 2021 r. także funkcję przewodniczącego II Wydziału Karnego oraz kierownika Sekcji ds. Wykroczeń II Wydziału Karnego. Sędzia Ulman w latach 2012- 2014 korzystał – na mocy decyzji prezesa Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu - z delegacji do orzekania w Sądzie Okręgowym w Opolu.

MS wskazał, że Ulman jest absolwentem Szkoły Praw Człowieka Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Akademii Leona Koźmińskiego, gdzie uczestniczył w seminarium doktoranckim. Poza pracą w sądzie, działa jako wykładowca akademicki i autor publikacji naukowych. Prowadzi program edukacyjny, przeznaczony głównie dla dzieci i młodzieży oraz wielokrotnie uczestniczył w akcjach "Tydzień Konstytucyjny".

Sędzia Tomasz Ładny zastępcą rzecznika

Ministerstwo poinformowało, że sędzia Tomasz Ładny od czerwca 2006 r. orzeka w Sądzie Rejonowym dla Warszawy Pragi-Północ w Warszawie, w którym w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 30 kwietnia 2019 r. pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego IV Wydziału Karnego. Od 1 marca 2023 r. - na mocy decyzji prezesa Sądu Apelacyjnego w Warszawie - korzystał z delegacji do orzekania w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie, natomiast od 1 września 2024 r. jest delegowany przez ministra sprawiedliwości do orzekania w Sądzie Okręgowym Warszawa-Praga w Warszawie.

Przemysław Radzik odwołany z funkcji, ale nie zamierza ustąpić. Uważa, że istnieje spisek przeciw państwu Źródło: Jakub Sobieniowski/Fakty TVN

W komunikacie dodano, że sędzia Ładny posiada wieloletnie doświadczenie w sprawach karnych, w tym zdobyte uprzednio na stanowisku prokuratora w Prokuraturze Rejonowej w Suwałkach, następnie w Prokuraturze Rejonowej Białystok-Południe w Białymstoku. Od 8 maja 2019 r. pełni funkcję zastępcy rzecznika dyscyplinarnego przy Sądzie Okręgowym dla Warszawy-Pragi w Warszawie.

Odwołanie z funkcji sędziego Piotra Schaba

W kwietniu br. minister Bodnar z funkcji rzecznika dyscyplinarnego sędziów sądów powszechnych odwołał Piotra Schaba, a także jego zastępcę Przemysława Radzika. Sędziowie ci uważają dokonane przez Bodnara odwołania za bezprawne i bezskuteczne.

Wcześniej w środę resort sprawiedliwości podał, że minister Bodnar powołał rzecznika dyscyplinarnego "ad hoc", który zajmie się sprawą zastępcy rzecznika dyscyplinarnego sędziów i sędziego SA Michała Lasoty. Chodzi o niewydanie w terminie orzeczenia po zażaleniu na uchylenie warunkowego zwolnienia.

"Powołanie rzecznika dyscyplinarnego 'ad hoc' jest konieczne, ponieważ jedynym obecnie pełniącym funkcję zastępcy Rzecznika Dyscyplinarnego Sędziów Sądów Powszechnych - po odwołaniu w kwietniu 2025 r. sędziów Piotra Schaba i Przemysława Radzika - pozostaje Lasota, którego sprawa właśnie dotyczy" - wskazano w komunikacie MS.

