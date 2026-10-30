Polska Mariusz Błaszczak przesłuchany w sprawie ślubowania Macieja Berka w Sejmie Oprac. Justyna Sochacka |

Błaszczak po przesłuchaniu w sprawie ślubowania Berka w Sejmie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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Jak poinformował rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak, sprawa z zawiadomienia Mariusza Błaszczaka jest na etapie czynności sprawdzających, czyli przed ewentualnym wszczęciem śledztwa. Zajmuje się nią zespół prokuratorski prowadzący także postępowanie w sprawie niedopuszczenia do orzekania osób wybranych przez Sejm obecnej kadencji na sędziów TK.

Nowak przekazał, że szef klubu PiS został w piątek przesłuchany jako świadek i zawiadamiający.

Po wyjściu z prokuratury Błaszczak rozmawiał z dziennikarzami. Twierdził, że "ekipa Tuska próbuje siłą przejąć Trybunał Konstytucyjny".

- A jaki jest cel tego właśnie przejęcia? On ma związek z tym, o czym mówił pan prezes Jarosław Kaczyński w Krynicy. O co w tym wszystkim chodzi? Chodzi o podważenie prymatu konstytucji Rzeczypospolitej nad prawem unijnym. Dziś rządzący Polską oczekują tego, że to prawo unijne będzie stało wyżej w hierarchii prawa niż konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Przynajmniej do tego prowadzą. Nie możemy się na to zgodzić - mówił.

Mariusz Błaszczak Źródło zdjęcia: TVN24

Maciej Berek złożył ślubowanie w Sejmie

Berek, wybrany 4 września przez Sejm na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, złożył 14 października podczas uroczystości w Sejmie, ślubowanie z formułą, że robi to "wobec prezydenta". Po tym udał się do biura kancelarii prezydenta, gdzie złożył dokumenty w tej sprawie. Jak mówił dziennikarzom, "złożył ślubowanie sędziego TK w formie prawnie dopuszczalnej i takiej, która faktycznie była możliwa".

Prezes TK Bogdan Święczkowski przekazał, że nie dopuścił go do orzekania do czasu uzyskania odpowiedzi od prezydenta Karola Nawrockiego, że uznaje on ślubowanie "za złożone w jego obecności".

Na początku tego tygodnia do TK wpłynęło pismo z Kancelarii Prezydenta przedstawiające stanowisko prezydenta Nawrockiego w sprawie wygłoszonego w Sejmie przez Berka ślubowania sędziego. Jak przekazywała rzeczniczka TK Weronika Ścibor w piśmie z KPRP zaznaczono między innymi że "złożenie ślubowania w siedzibie Sejmu w obecności Marszałka Sejmu i Marszałek Senatu, przy jednoczesnym braku Prezydenta RP nie może być uznane za równoważne złożeniu ślubowania wobec Prezydenta RP".

Błaszczak o zawiadomieniu w sprawie ślubowania Berka

Jeszcze w dniu ślubowania - 14 października - Błaszczak mówił, że jego zdaniem "wszystko wskazuje na to", że Berek nie spełnia kryteriów, by zasiadać w TK. - A więc będzie przejmowany Trybunał Konstytucyjny siłą. To jest bezprawie, to jest skandal, to jest popełnianie przestępstwa na naszych oczach - mówił szef klubu PiS. Ocenił też, że "w kancelarii Sejmu popełniono przestępstwo".

Dzień później Błaszczak na konferencji prasowej przed budynkiem TK poinformował, cytowany w mediach, że klub parlamentarny PiS składa zawiadomienie o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez Włodzimierza Czarzastego i Macieja Berka.