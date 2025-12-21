Śmiertelny wypadek i kolizje na autostradzie. Apel "w związku z trudnymi warunkami"

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała w komunikacie, że przed godziną 4 w nocy z soboty na niedzielę na autostradzie A4 między węzłami Brzesko i Targowisko doszło do zderzenia samochodu dostawczego i ciężarowego.
- Na 458. kilometrze drogi A4 pod wiaduktem ujawniono zwłoki osoby. W związku z tą sytuacją na drodze utworzono korytarz życia. Na końcu korytarza doszło do zdarzenia drogowego, w którym samochód dostawczy uderzył w samochód ciężarowy - powiedziała w rozmowie z Kontaktem24 podkomisarz Iwona Szelichiewicz z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.
Przekazała, że zginął kierowca samochodu dostawczego.
Na miejscu pracują policjanci pod nadzorem prokuratora. GDDKiA poinformowała przed godziną 10, że droga w stronę Krakowa została całkowicie odblokowana.
Policjantka poinformowała również, że na drugim pasie ruchu w kierunku Brzeska doszło do kilku kolizji.
Trudne warunki na drodze. Apel policji
- W związku z trudnymi warunkami, w szczególności gęstymi mgłami, apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi. Kierowców prosimy o zmniejszenie prędkości, a pieszych o noszenie odblasków - powiedziała Szelichiewicz.
Autorka/Autor: js,lk/akw
Źródło: Kontakt24, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: OSP KSRG Rzezawa