"Czasami brak mi słów. To jest jeden z tych momentów"

Jestem gotowa do objechania całej Polski i do wykonania tej roboty - zadeklarowała w "Kropce nad i" w TVN24 Magdalena Biejat, wicemarszałkini Senatu, która jest kandydatką Nowej Lewicy w wyborach prezydenckich. Skomentowała też słowa prezydenta Andrzeja Dudy po decyzji Państwowej Komisji Wyborczej w sprawie sprawozdania finansowego komitetu PiS z wyborów z 2023 roku.

Biejat: jestem gotowa do tej pracy

Więcej o swojej kandydaturze Biejat mówiła poniedziałek w "Kropce nad i" w TVN24. - Nie będę ukrywać, że ta decyzja o kandydowaniu w wyborach prezydenckich, (...), nie była dla mnie wcale łatwa, bo jestem mamą dwójki nadal małych dzieci. Myślę, że zrozumie to każda mama, że takie decyzje są trudne ze względu na rodzinę - powiedziała.

- Omówiliśmy to z moim mężem, z naszymi rodzicami. Po poważnych i szczerych rozmowach uznaliśmy, że damy radę. Prawda jest taka, że teraz duży ciężar tej opieki nad dzieciakami, organizacja życia rodzinnego, będzie spoczywał właśnie na nich, (...). Bardzo poważnie traktuję także moich wyborców i moje zobowiązania wobec wyborców - zapewniła.

- Bardzo wyraźnie zaznaczam, że jestem gotowa do tej pracy. Jestem gotowa do objechania całej Polski i do wykonania tej roboty - powiedziała.