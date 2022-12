Gwałtowne rozszczelnienie gazociągu, dwóch robotników poszkodowanych

czytaj dalej

Loty paraboliczne to jedyna okazja, by poczuć się jak w kosmosie nie opuszczając Ziemi. Na pokładzie specjalnego samolotu ZERO G doświadczyć można stanu nieważkości nie tylko wykorzystując to do szkolenia przyszłych astronautów, ale też umożliwiając prowadzenie ważnych badań naukowych. Reporter TVN24 BiS Hubert Kijek jako jeden z pierwszych dziennikarzy w Polsce wsiadł na pokład ZERO G i na własnej skórze doświadczył co to znaczy nieważkość.