Łukasz Jasina "w trybie natychmiastowym" odwołany z MSZ

Rzecznik MSZ Łukasz Jasina powiadomił, że żegna się ze swoim stanowiskiem w resorcie. "Rzecznik prasowy to saper, a każdego sapera może wysadzić mina" - napisał, nie podając powodów dymisji. Wskazał je resort spraw zagranicznych, informując, że Jasina został "w trybie natychmiastowym odwołany ze stanowiska" z związku z "nieprawdziwymi informacjami na temat stopnia przygotowania Ministerstwa Spraw Zagranicznych do organizacji wyborów za granicą".

Łukasz Jasina o rozstaniu z resortem spraw zagranicznych powiadomił na prywatnym profilu na X (dawniej Twitterze). "Rzecznik prasowy to saper, a każdego sapera może wysadzić mina. Kończąc obowiązki Rzecznika MSZ - dziękuję wszystkim. Dobranoc i do usłyszenia" - napisał.

MSZ: Łukasz Jasina w trybie natychmiastowym odwołany ze stanowiska

"Choć liczba chętnych do udziału w wyborach parlamentarnych i referendum za granicą w tym roku jest bezprecedensowa, z doświadczeń ubiegłych lat wiemy, że Obwodowe Komisje Wyborcze, posiadając podobne obłożenie jak w przypadku tegorocznych wyborów, były w stanie policzyć wszystkie głosy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych jest przekonane, że Komisje przyjmą styl pracy, który im to umożliwi" - czytamy dalej.

Jasina o głosowaniu Polonii i liczeniu głosów. "Rzeczywiście bardzo się o to martwimy"

Rzecznik zaapelował przy tym, by wyborcy nie "przeciągali" głosowania. - Apel do państwa głosujących. Starajcie się tego nie przewlekać, korzystajcie ze swojego prawa, ale nie róbcie z tego aż tak długiego rytuału. Naprawdę od tego, że karta zostanie wydana w 20 sekund, a nie w dwie minuty, państwa prawo nie ucierpi, a na konwersacje z pracownikami komisji myślę, że znajdziecie czas w poniedziałek czy wtorek, w środę, kiedy będziecie sobie te wybory podsumowywali. Róbmy wszystko i sprawnie, co do nas wszystkich należy.