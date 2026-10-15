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Polska

Alert RCB dla Lubelszczyzny o rosyjskim ataku na Ukrainę odwołany

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Polskie myśliwce
Polskie myśliwce
Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ
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Rządowe Centrum Bezpieczeństwa odwołało alarm dla województwa lubelskiego. Alert był związany z kolejnym rosyjskim atakiem powietrznym na Ukrainę.

O godzinie 18.41 w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że rozesłało do mieszkańców województwa lubelskiego komunikat SMS.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano.

Alarm odwołano niecałe dwie godziny później. RCB przekazało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i nie ma zagrożenia na terenie Polski.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
Alert RCBRządowe Centrum BezpieczeństwaObrona cywilnaUkrainaRosjaWojna w UkrainiebezpieczeństwoobronnośćWojsko Polskie
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