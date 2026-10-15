Alert RCB dla Lubelszczyzny o rosyjskim ataku na Ukrainę odwołany
O godzinie 18.41 w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że rozesłało do mieszkańców województwa lubelskiego komunikat SMS.
"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano.
Alarm odwołano niecałe dwie godziny później. RCB przekazało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i nie ma zagrożenia na terenie Polski.
Źródło: tvn24.pl