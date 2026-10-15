Polska Alert RCB dla Lubelszczyzny o rosyjskim ataku na Ukrainę odwołany Oprac. Filip Czerwiński |

Polskie myśliwce Źródło zdj. gł.: X/DowOperSZ

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O godzinie 18.41 w czwartek Rządowe Centrum Bezpieczeństwa poinformowało, że rozesłało do mieszkańców województwa lubelskiego komunikat SMS.

"UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Oczekuj dalszych komunikatów" - przekazano.

Alarm odwołano niecałe dwie godziny później. RCB przekazało, że zakończył się atak powietrzny na Ukrainę i nie ma zagrożenia na terenie Polski.

‼️Uwaga! Alert RCB‼️



„UWAGA! Zakończył się atak powietrzny na Ukrainę. Brak zagrożenia na terenie Polski.”



Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. lubelskiego. pic.twitter.com/u3kx7Pi7a1 — Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) October 15, 2026 Rozwiń