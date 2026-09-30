Polska List żelazny dla Marcina Romanowskiego. Waldemar Żurek zapowiada zażalenie Oprac. Adrian Wróbel |

Żurek o liście żelaznym dla Romanowskiego Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: TVN24

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W środę w warszawskim sądzie okręgowym odbyło się posiedzenie w sprawie wniosku byłego wiceministra sprawiedliwości, posła PiS Marcina Romanowskiego o wydanie wobec niego listu żelaznego. Pismo w tej sprawie trafiło do sądu w sierpniu - nadano je w Tyraspolu, na terenie kontrolowanego przez Rosjan Naddniestrza.

- Miło mi poinformować, że dzisiaj Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem wydał list żelazny Marcinowi Romanowskiemu. Uchylił tymczasowe aresztowanie stosowane wobec niego od momentu, kiedy to orzeczenie sądu stanie się prawomocne - poinformował po godzinie 14.30 mecenas Bartosz Lewandowski, który rozmawiał z dziennikarzami.

Żurek: będzie zażalenie na list żelazny dla Romanowskiego

"Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry. Prokuratura złoży zażalenie na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego" - napisał Żurek na X.

Nie ma i nie będzie bezkarności dla ludzi Zbigniewa Ziobry.



Prokuratura złoży ZAŻALENIE na decyzję o wydaniu listu żelaznego dla Marcina Romanowskiego.



Spójrzmy prawdzie w oczy: kto jednoosobowo próbuje zapewnić nietykalność człowiekowi podejrzanemu o gigantyczne nadużycia w… — Waldemar Żurek (@w_zurek) September 30, 2026 Rozwiń

W czasie konferencji prasowej Żurek podkreślił, że "sąd nie może wydać takiego listu". - To jest jakby pierwszy aspekt, że mamy takie wprost niezastosowanie się sądu do istniejącego przepisu. To budzi poważne wątpliwości - ocenił.

Minister nazwał to "szczytem hipokryzji", bo - jak wyjaśniał - "zgodnie z artykułem 281 paragraf 2 Kodeksu postępowania karnego list żelazny w śledztwie nie może zostać wydany bez zgody prokuratora". Żurek dodał też, że przepis ten został "zaostrzony w poprzedniej kadencji PiS przez Zbigniewa Ziobrę".

"Prokurator Piotr Woźniak zgłosił sprzeciw (wobec listu żelaznego - red.), bo Romanowski ucieka, ukrywa się w Naddniestrzu i drwi z organów ścigania, posługując się fałszywą tożsamością" - wskazał minister.

Żurek o sędzim, który wydał list żelazny dla Romanowskiego

Dodał, że kolejną wątpliwością jest także "osoba sądu", czyli sędzia Konrad Mielcarek, o którym wspomniał minister. - Właśnie procedujemy ustawę praworządnościową wobec takich osób, które są nazywane neo-sędziami i uzyskały nominację przed neo-KRS - organem, który nie był organem konstytucyjnym - mówił.

- Ta osoba na dodatek podpisała listę poparcia do neo-KRS. A wiemy, że tylko niektóre osoby podpisywały takie listy i były dla ministra Ziobry jakimiś osobami zaufanymi. Dostała też ta osoba funkcję komisarza wyborczego w czasach ministra Ziobry - dodał.

Żurek powiedział, że "były to swego rodzaju nagrody", ponieważ "taki komisarz wyborczy dostawał wysokie dodatkowe wynagrodzenie".