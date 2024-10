Informację w tej sprawie Służba Więzienna podała w piątek na swojej stronie internetowej, przedstawiając przy tym działania dyrektora generalnego Służby Więziennej, którym obecnie jest płk dr Andrzej Pecka. Chodzi o przywięzienne zakłady pracy, które są prowadzone jako przedsiębiorstwa państwowe. Są to Polska Grupa SW w Warszawie, PPPM Pomet we Wronkach, PPOPP w Strzelcach Opolskich oraz PPO w Sieradzu (wcześniej PPO Rakon w Raciborzu).

"W ostatnich latach dochodziło w tych przedsiębiorstwach do licznych nieprawidłowości, w tym wyprowadzania za ich pośrednictwem środków publicznych o znacznej wartości" - głosi komunikat Służby Więziennej.

Nieprawidłowości dotyczą czterech placówek

W Państwowym Przedsiębiorstwie Przemysłu Metalowego Pomet we Wronkach - jak podała SW - rażące nieprawidłowości są przedmiotem postępowania prowadzonego przez prokuraturę w następstwie zawiadomienia o możliwości popełnienia przestępstwa złożonego przez CBA. "Dodatkowo w związku z ujawnieniem, że byłe kierownictwo przedsiębiorstwa przekazywało do Centralnego Zarządu Służby Więziennej nieprawdziwe dane na temat sytuacji finansowej przedsiębiorstwa prowadzony jest obecnie audyt w tej sprawie, a po otrzymaniu jego wyników zostanie złożone w tej sprawie zawiadomienie do prokuratury" - czytamy w komunikacie.