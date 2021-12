Rada Krajowa Nowej Lewicy. Czarzasty i Biedroń o lex TVN i inflacji

Żeby ludzie dowiedzieli się o tym, co mówimy, żeby dowiedzieli się nie z telewizji, która kłamie, żeby ludzie wiedzieli, jakie poszczególne środowiska mają postulaty, na czym polega prawda, potrzebne są wolne media - mówił w sobotę w czasie Rady Krajowej Nowej Lewicy jej lider Włodzimierz Czarzasty - Trzymam kciuki za TVN - dodał. Razem z Robertem Biedroniem przedstawił też cztery propozycje, które mają stanowić remedium na wzrost cen.

W sobotę w Warszawie odbywa się Rada Krajowa Nowej Lewicy, pierwsza po połączeniu dawnego SLD i Wiosny i wyborze władz Nowej Lewicy na szczeblu centralnym i w województwach.

Wydarzenie, w czasie którego wybierane będą Zarząd Krajowy partii, sąd partyjny i komisja rewizyjna, rozpoczęło się od części medialnej. W tej części współprzewodniczący Nowej Lewicy Robert Biedroń i Włodzimierz Czarzasty przedstawili propozycje rozwiązań partii na inflację i drożyznę. Pojawił się także wątek przegłosowanej w piątek przez Sejm ustawy lex TVN.

Czarzasty: trzymam kciuki za TVN, bo to są w tej chwili wolne media

- Żeby ludzie dowiedzieli się o tym, co mówimy, żeby dowiedzieli się nie z telewizji, która kłamie, żeby ludzie wiedzieli, jakie poszczególne środowiska mają postulaty, na czym polega prawda, potrzebne są wolne media - mówił Czarzasty.

- Tylko wolne media dają gwarancję, że to, co mówimy tutaj, trafi do ludzi, że ludzie będą znali nasze poglądy i nasze programy, że będą wiedzieli, że są inne rozwiązania od tych, które codziennie oglądamy w telewizji publicznej - dodał. Lider Lewicy zaznaczył, że "wolne media to jest to, o co zawsze będziemy walczyli".

- Trzymam kciuki za TVN, bo to są w tej chwili wolne media - oświadczył.

Włodzimierz Czarzasty i Robert Biedroń podczas obrad Rady Krajowej Nowej Lewicy PAP/Albert Zawada

Biedroń: po sześciu latach rządów PiS jedyne, co wstało z kolan, to ceny

Współprzewodniczący Nowej Lewicy wystąpili razem na tle dwóch stołów z produktami żywnościowymi, na których pokazali ceny produktów w roku 2015 i w roku 2021. Jak wynika z zestawienia, ceny niemal wszystkich produktów wzrosły o kilkadziesiąt procent.

- Minęło sześć lat rządów PiS. Obiecywali nam, że Polska wstanie z kolan. Po sześciu latach możemy jasno powiedzieć - jedyne, co wstało z kolan za rządów PiS, to na pewno ceny - mówił Biedroń.

Czarzasty powiedział, że "jest firma, której inflacja się opłaca - tą firmą jest rząd". - Na podwyżkach cen rząd zyskuje, bo ma większe dochody z VAT. Dzięki temu rząd ma więcej środków na te wszystkie nierealne rzeczy - podkreślał Czarzasty. Z kolei podwyżki cen energii - tłumaczył - wynikają m.in. z tego, że rząd nie rozwinął fotowoltaiki i wiatraków, ani nie wybudował sieci przesyłowych.

Biedroń: po sześciu latach rządów PiS jedyne, co wstało z kolan to ceny TVN24

Cztery propozycje Lewicy

Liderzy Lewicy zaproponowali cztery antyinflacyjne rozwiązania. - Chcielibyśmy przekazać rządowi PiS ulgę noworoczną, mając nadzieję, że ten rząd pójdzie po rozum do głowy - powiedział Biedroń. Pierwszy punkt to obniżenie VAT z 23 do 15 procent. Wyliczyli, że dzięki temu na każdym litrze benzyny będzie się zyskiwało 25 groszy i w kieszeni każdego z nas zostanie ekstra 200 zł miesięcznie. - To dla wielu emerytów jest być albo nie być - mówił Biedroń.

Z kolei tam, gdzie VAT wynosi 8 procent, powinien być obniżony do zera procent - dodał Czarzasty, zaznaczając, że dotyczyłoby to np. żywności i książek. Biedroń zwracał uwagę, że ceny prądu i gazu w Polsce rosną najszybciej w UE i niedługo mało kogo będzie stać, by płacić wyższe ceny energii. - Jako lewica w ramach ulgi noworocznej proponujemy rekompensaty za gaz i prąd bez kryterium dochodowego - mówił Czarzasty. - My proponujemy rekompensaty, które trafią do każdej polskiej rodziny i to jeszcze przed świętami - dodał Biedroń. Koszt tego, mówił, to kwota ok. 7,5 mld zł. Czwarta propozycja dotyczy wykorzystania środków z KPO. Czarzasty zwracał uwagę, że środki te nie są przyznane przez Komisję Europejską, bo rząd nie chce rozwiązać Izby Dyscyplinarnej SN, choć jest projekt klubu Lewicy w tej sprawie, z którego można skorzystać. - Czy nieodwieszenie trzech sędziów jest warte 260 miliardów złotych? - pytał Czarzasty. - Oskarżam rząd o głupotę państwową - oznajmił.

- Składamy te propozycje nie tylko dla opozycji, ale w prezencie dla premiera Morawieckiego - mówił Biedroń. - To cztery rzeczy, które trzeba wdrożyć w Polsce, by ludziom żyło się lepiej - dodał.

Autor:momo/kg

Źródło: TVN24, PAP