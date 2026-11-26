Podmioty kościelne były na uprzywilejowanej pozycji - wynika z audytu KAS

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Długa i formalna nazwa programu, który miał służyć między innymi poprawie jakości powietrza, nie przyjęła się wśród pracowników Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Dlatego ochrzcili go po prostu "programem kościołkowym". Takiej nazwy używali też w wewnętrznej korespondencji, pisząc na przykład o "naborach kościółkowych".

"Program kościółkowy" zainteresował Krajową Administrację Skarbową.

Działania kontrolne KAS w NFOŚiGW były prowadzone od marca 2024 roku do września 2026. Zaprezentowane w tekście wnioski, cytaty i materiały źródłowe są częścią oficjalnego dokumentu Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

W tekście opisujemy wyłącznie część dotyczącą programu "Budownictwo energooszczędne. Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie". Kontrolerzy skupili się na sprawdzeniu, jak w ramach tego programu wydawano publiczne pieniądze w latach 2021-2023. Ale programy, których celem była między innymi poprawa jakości powietrza, zostały uruchomione znaczenie wcześniej, więc ustalenia KAS sięgają też wydarzeń wcześniejszych niż te z 2021 roku.

Audytorzy na ponad 140 stronach wykazują między innymi, że NFOŚiGW "dopuścił się nierównego traktowania podmiotów, do których kierowana była oferta" oraz "na uprzywilejowanej pozycji stawiał przedstawicieli Kościoła katolickiego", a także "nie wypracował jasnych dla wszystkich zasad dotyczących kolejności rozpatrywania wniosków". Zdaniem KAS Fundusz "naruszył jedną z podstawowych zasad działania sektora finansów publicznych, jaką jest zasada jawności i przejrzystości".

Szczególna pozycja kościelnych hierarchów była widoczna już na etapie opracowywania dopłat.