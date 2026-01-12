Gawkowski zapowiada nowe regulacje po reportażu "Czarno na Białym"

Gawkowski o reportażu "Czarno na Białym": te wszystkie rzeczy trzeba uregulować Źródło: TVN24+/"Fakty+"

W "Czarno na Białym" w TVN24 ukazał się reportaż Katarzyny Lazzeri pod tytułem "Samotność 2.0". Porusza on między innymi problem chatbotów namawiających małoletnich do okaleczania się lub samobójstwa. Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski był pytany w poniedziałkowych "Faktach+", czy najnowsze regulacje przygotowane przez jego resort będą odpowiadały na przedstawione w reportażu kwestie.

"Samotność 2.0" - fragment reportażu "Czarno na białym" Źródło: TVN24

- W Polsce mamy masę problemów dotyczących cyberprzemocy. Dzieci oglądają treści i się okaleczają. Niekontrolowana sztuczna inteligencja może wpływać na przykład na rozbierane zdjęcia - wyliczał Gawkowski. - Mamy do czynienia z dezinformacją i wprowadzaniem w błąd użytkowników. Te wszystkie rzeczy trzeba uregulować - dodał.

- Na pewno to wszystko, co było w programie pokazane, będziemy chcieli, żeby w przepisach było uregulowane - powiedział. Zaznaczył jednak, że to zaledwie "wycinek" dużo większego problemu.

Na koniec zapytano go, o to kiedy taka ustawa wyjdzie z ministerstwa. - Na pewno nie będziemy czekali miesiącami, wierzę, że to będą tygodnie i kolejne kroki zostaną przedstawione - skwitował minister cyfryzacji.

