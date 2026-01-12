Logo strona główna
Redakcja poleca:

Polska

Gawkowski zapowiada nowe regulacje po reportażu "Czarno na Białym"

Krzysztof Gawkowski
Gawkowski o reportażu "Czarno na Białym": te wszystkie rzeczy trzeba uregulować
Źródło: TVN24+/"Fakty+"
Mamy do czynienia z dezinformacją i wprowadzaniem w błąd użytkowników i te wszystkie rzeczy trzeba uregulować - mówił w "Faktach+" minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski, odnosząc się do problemów poruszanych w reportażu "Samotność 2.0" Wicepremier zapowiedział w związku z tym przygotowanie przez jego resort nowych regulacji.

W "Czarno na Białym" w TVN24 ukazał się reportaż Katarzyny Lazzeri pod tytułem "Samotność 2.0". Porusza on między innymi problem chatbotów namawiających małoletnich do okaleczania się lub samobójstwa. Minister cyfryzacji, wicepremier Krzysztof Gawkowski był pytany w poniedziałkowych "Faktach+", czy najnowsze regulacje przygotowane przez jego resort będą odpowiadały na przedstawione w reportażu kwestie.

Klatka kluczowa-145655
"Samotność 2.0" - fragment reportażu "Czarno na białym"
Źródło: TVN24

- W Polsce mamy masę problemów dotyczących cyberprzemocy. Dzieci oglądają treści i się okaleczają. Niekontrolowana sztuczna inteligencja może wpływać na przykład na rozbierane zdjęcia - wyliczał Gawkowski. - Mamy do czynienia z dezinformacją i wprowadzaniem w błąd użytkowników. Te wszystkie rzeczy trzeba uregulować - dodał.

- Na pewno to wszystko, co było w programie pokazane, będziemy chcieli, żeby w przepisach było uregulowane - powiedział. Zaznaczył jednak, że to zaledwie "wycinek" dużo większego problemu.

Na koniec zapytano go, o to kiedy taka ustawa wyjdzie z ministerstwa. - Na pewno nie będziemy czekali miesiącami, wierzę, że to będą tygodnie i kolejne kroki zostaną przedstawione - skwitował minister cyfryzacji.

OGLĄDAJ: Adoruje, rozkochuje. Dlaczego ludzie wchodzą w relacje z botem?
pc

Adoruje, rozkochuje. Dlaczego ludzie wchodzą w relacje z botem?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: ms/ads

Źródło: TVN24

Źródło zdjęcia głównego: Szymon Pulcyn/PAP

ministerstwo cyfryzacjiKrzysztof Gawkowski
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica