Krytykował Hołownię. Poseł Polski 2050 zawieszony

Kluczowe fakty: Informacja o wizycie marszałka Szymona Hołowni w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana została ujawniona przez media przed kilkoma dniami.

Według doniesień miał tam być również Jarosław Kaczyński. Prezes PiS potwierdził w niedzielę, że spotkał się z Hołownią.

Poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch komentował, że "nie ma wytłumaczenia tego co się stało". Został zawieszony w partii.

W piątek poseł Polski 2050 Tomasz Zimoch skrytykował lidera partii po tym, jak w Hołownia opublikował swoje pierwsze oświadczenie w sprawie nocnego spotkania w mieszkaniu europosła PiS Adama Bielana. "Nie ma wytłumaczenia tego co się stało. Upokarzające są słowa, że 'ekscytacja nie jest uzasadniona, ani wskazana'. Jest! Szkoda, że nie rozumie tego marszałek. Nie każdy powinien dać się zaciągnąć na nocne spotkanie do pana B. To proste. Trzymajmy się jednak" - napisał Zimoch wieczorem w mediach społecznościowych.

W niedzielę w swoich mediach społecznościowych marszałek Sejmu ocenił, że polaryzacja jest "rakiem naszej polityki", i zaznaczył, że potrzebna jest rozmowa zarówno z najważniejszymi politykami rządzącej koalicji, jak i liderami opozycji.

Lider Polski 2050 podkreślił, że chce zdynamizowania działań koalicji rządzącej i restartu nadziei, którą przyniosła wraz z wyborami parlamentarnymi jesienią 2023 r. "Nie planuję koalicji z PiS, który wciąż jest, czego zrozumieć nie mogę, dumny z rzeczy, które robił źle" - przekazał.

Zimoch: nic to nie zmienia. Będę sobą

Informację o zawieszeniu w prawach członka klubu Polski 2050 poseł Zimoch przekazał w niedzielę wieczorem. "Właśnie przeczytałem sms od przewodniczącego klubu - 'Tomku. Prezydium klubu podjęło decyzję o zawieszeniu Ciebie w prawach członka na okres miesiąca'. Nic to nie zmienia - będę sobą" - oświadczył polityk.

Zimoch nie wskazał, co miało być dokładną przyczyną zawieszenia.

