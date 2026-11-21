Aslan i Alfa, konie z dorożki numer 7, to duma właścicieli.
Jeden biały jak śnieg, z długą grzywą, wygląda jak z bajki. Drugi szary, z rzuconymi gdzieniegdzie jasnymi plamami i srebrno-czerwoną uprzężą, chyba właśnie śpi. Bo, jak słyszę, konie potrafią spać na stojąco.
- Siódemka to dla nas szczęśliwy numer - mówi Ola. Ma 26 lat, na dorożce pracuje od trzech. - Od dziecka jeżdżę konno, skaczę przez przeszkody. Konie to moja wielka miłość - dodaje.
Jest sobota, 7 listopada, tuż po godzinie 15. Powóz numer 7 stoi jako pierwszy w rzędzie krakowskich dorożek przy rogu Sławkowskiej i Rynku. Na dorożkarskim koźle siedzi Ola i jej szef Jacek. Padają strzały, konie się płoszą. Popłoch. Ola pilnuje koni z góry, Jacek trzyma je za uzdy.
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