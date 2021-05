Mueller o Krajowym Planie Odbudowy: piłeczka jest po stronie Komisji Europejskiej

Dopytywany o doniesienia, że Polska poprosiła o wydłużenie terminu oceny KPO przez Brukselę o miesiąc, odparł, że "Komisja Europejska, wspólnie z naszymi ministrami odpowiedzialnymi za fundusze, poprosiła o to, aby mogła przeanalizować programy wszystkich krajów unijnych, w związku z tym ten temat dotyczy wszystkich krajów unijnych". - My oczekujemy, że Komisja Europejska możliwie szybko to uruchomi. Z naszej strony jest pełna gotowość, aby te środki wydatkować nawet jeszcze w czerwcu, uruchomić pierwsze transze do realizacji, natomiast wszystko zależy od strony Komisji Europejskiej - dodał rzecznik rządu.