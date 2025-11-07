Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Polska

"Jest pan draniem, za dwa lata Trybunał Stanu". Mocne słowa w kierunku Waldemara Żurka

Waldemar Żurek i Janusz Kowalski
Kowalski do Żurka: za dwa lata Trybunał Stanu (...) bezwzględny Trybunał Stanu, jest pan draniem
Źródło: TVN24
- Za dwa lata Trybunał Stanu, bezwzględny Trybunał Stanu. Jest pan draniem, tyle panu powiem - tymi słowami poseł PiS Janusz Kowalski zwrócił się do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, tuż po tym, jak Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie Zbigniewa Ziobry.

Sejm uchylił w piątek immunitet posłowi PiS Zbigniewowi Ziobrze w odniesieniu do wszystkich 26 zarzutów, które chce mu postawić Prokuratura Krajowa, w związku ze sprawą Funduszu Sprawiedliwości. Sejm wyraził także zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie byłego ministra sprawiedliwości.

Ziobro może trafić do aresztu. "Sprawiedliwość jest cierpliwa i nie zna granic"
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Ziobro może trafić do aresztu. "Sprawiedliwość jest cierpliwa i nie zna granic"

RELACJA

Minister sprawiedliwości, prokurator generalny Waldemar Żurek wyszedł po głosowaniu do dziennikarzy i komentował na sejmowym korytarzu decyzję izby niższej polskiego parlamentu.

- Prokuratura pracuje pełną parą. Dziękuję zespołowi śledczemu za kawał dobrej roboty. Ale czeka nas naprawdę dużo pracy. Przywrócimy państwo prawa, rozliczymy wszystkich tych, którzy łamali prawo. Dzisiaj dopiero jest rozpoczęta droga - powiedział Żurek.

CZYTAJ WIĘCEJ: 26 zarzutów dla Ziobry. O co oskarża go prokuratura >>>

Kowalski do Żurka: jest pan draniem

W tym momencie do ministra podszedł poseł PiS Janusz Kowalski i powiedział: "Za dwa lata Trybunał Stanu, bezwzględny Trybunał Stanu. Jest pan draniem, tyle panu powiem".

- Widzicie właśnie państwo, jak wygląda przywracanie praworządności. Nie jest to lekka praca, ale my jesteśmy wytrwali - odparł Żurek.

Pytany, czy prokuratura powinna jak najszybciej zawnioskować o zatrzymanie Zbigniewa Ziobry, szef resortu sprawiedliwości odpowiedział, że "nie chce uprzedzać ruchów". - Z reguły tak się dzieje, jeżeli zarzuty są tak poważne. Ale będzie naprawdę przestrzegane prawo w każdym milimetrze. Wszystkie procedury zostaną dochowane - zapewnił.

Na pytanie, w jaki sposób prokuratura chce wyegzekwować zatrzymanie przebywającego w Budapeszcie Zbigniewa Ziobry, Żurek wspomniał o Europejskim Nakazie Aresztowania. - Węgry są w Unii Europejskiej, obowiązuje je prawo unijne - tłumaczył.

- Największym problemem dla nas jest to, że dzisiaj polski poseł podaje rękę najbliższemu sojusznikowi Putina. Myślę, że każdy z nas powinien to ocenić. Przez Węgry nie są nam wypłacane środki za sprzęt wojskowy, który dostarczyliśmy Ukrainie. To Węgry to blokują, a dzisiaj były minister Ziobro robi sobie takie zdjęcia (z premierem Węgier Viktorem Orbanem - red.), a przed chwilą Orban robił sobie takie z Putinem. Dla mnie to jest przykre jako dla Polaka - dodał.

Zapewnił, że "nie będziemy naruszać prawa, ale dyktatury zawsze kiedyś się kończą".

Sejm dał zielone światło w sprawie Ziobry

W piątek, w serii 26 głosowań, Sejm zagłosował nad uchyleniem Ziobrze immunitetu, by prokuratura mogła postawić mu 26 zarzutów. W głosowaniach za uchyleniem immunitetu w odniesieniu do poszczególnych czynów opowiadało się od 248 do 261 posłów, a przeciw było od 184 do 197 posłów. Maksymalnie do kilkunastu posłów wstrzymywało się od głosu.

W odrębnym 27. głosowaniu Sejm wyraził zgodę na zatrzymanie i ewentualne tymczasowe aresztowanie posła. Głosowało za tym 244 posłów, przeciw było 198, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Istotą zarzutów wobec Ziobry jest "ustawianie" konkursów na wielomilionowe dotacje z Funduszu Sprawiedliwości. Według prokuratury, Ziobro miał działać w celu uzyskania korzyści majątkowych dla innych osób oraz korzyści osobistych i politycznych dla siebie, oraz że robił to wspólnie m.in. z jego zastępcami Marcinem Romanowskim i Michałem Wosiem oraz posłem PiS Dariuszem Mateckim. W ten sposób miał działać na szkodę państwa i interesu publicznego, ograniczając dostęp do funduszu podmiotom uprawnionym.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: /ToL

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Udostępnij:
Czytaj także:
Zbigniew Ziobro
Ziobro zabrał głos po decyzji Sejmu
Polska
Zbigniew Ziobro
Tak rozłożyły się głosy w sprawie Ziobry
Polska
Noc, mgła
Tylko jedno województwo nie jest zagrożone mgłami
METEO
imageTitle
Awans po wielkiej batalii. Sabalenka zagra o premierowy triumf
Najnowsze
Rzeźba "Macierzyństwo" w magazynie MSN
Oryginał w magazynie przejdzie konserwację. Na Żoliborz trafi kopia
WARSZAWA
imageTitle
Polacy przed eliminacjami mistrzostw świata. Trener Milicić wybrał skład
Najnowsze
komputer laptop smartfon telefon shutterstock_1481978639
Przerwa w realizacji przelewów. Ważny komunikat dla klientów banków
BIZNES
Zbigniew Ziobro
Ziobro może trafić do aresztu. "Sprawiedliwość jest cierpliwa i nie zna granic"
RELACJA
napoje gazowane - podatek - opłata cukrowa
Podatki w górę. Posłowie zdecydowali
BIZNES
Prognozowana temperatura w USA
Ponad 150 milionów ludzi czeka "znaczne ochłodzenie". Mogą paść rekordy
METEO
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński
Donald Tusk i Jarosław Kaczyński o decyzji Sejmu w sprawie Zbigniewa Ziobry
Polska
imageTitle
Perfekcyjny start Feio. Pasy nie wykorzystały szansy
Najnowsze
imageTitle
Horst Panic nie żyje. Jego wyczyn przeszedł do historii
EUROSPORT
Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Sejm dał organom ścigania zielone światło w sprawie Ziobry
Polska
Przed nami chłodna noc
Czeka nas chłodna noc
METEO
Wizualizacja stadionu Polonii Warszawa z przesuwanym dachem
Cztery firmy chcą budować kompleks Polonii
WARSZAWA
Bogusław Winid
Polak ponownie wybrany przez ONZ na wysokie stanowisko
Świat
imageTitle
Djoković zdjął klątwę półfinałów. 101. tytuł na horyzoncie
EUROSPORT
Park Narodowy Doliny Dolnej Odry
Prezydent zawetował ustawę o Parku Narodowym Doliny Dolnej Odry. "Politykierstwo", "stracona szansa"
Szczecin
imageTitle
Chcą Lewandowskiego już w styczniu. Zaskakujące doniesienia Włochów
EUROSPORT
Tragiczny wypadek na DK76
Czołowe zderzenie. Jedna osoba nie żyje. Sprawca pijany i bez prawa jazdy
WARSZAWA
Ulica Piotrkowska w Łodzi
Przez trzy dni był więziony i torturowany. Uciekł, wyskakując przez okno
Łódź
Sprzedaż alkoholu (zdjęcie ilustracyjne)
Jest decyzja Sejmu w sprawie akcyzy na alkohol
BIZNES
Donald Trump powitał Viktora Orbana w Białym Domu
Trump przywitał Orbana. Zabrakło jednego szczegółu
Świat
imageTitle
Najwyższy nastolatek świata nie dotknął piłki w wyczekiwanym debiucie
EUROSPORT
Tajfun Fung-wong na zdjęciach satelitarnych
Dopiero co przeszedł tam śmiercionośny tajfun, a na horyzoncie kolejne zagrożenie
METEO
Grammy
Jest lista nominacji do Grammy. Szansę ma też Polak
Kultura i styl
imageTitle
Najtrudniejszy mecz i historyczny awans. Rybakina niepokonana
EUROSPORT
Pociąg z RegioJet
Chcą złożyć skargę na PKP Intercity. "Zachowanie niezgodne z prawem"
BIZNES
Złotówki Pieniądze PLN
Sejm uchwalił ustawę okołobudżetową na 2026 rok
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica