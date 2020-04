Prymas Polski o liczbie osób na mszy: oczekuję przedłużenia restrykcji

Prymas Polski był pytany w Radiu Zet o wcześniejsze rozporządzenie rządowe, zgodnie z którym od 12 kwietnia aż do odwołania w kościołach lub na pogrzebach będzie mogło być obecnych do 50 osób. Abp Polak zaznaczył, że te zapisy nie były konsultowane z Konferencją Episkopatu Polski. Opowiedział się za pozostawieniem obecnych ograniczeń limitujących udział wiernych we mszach do pięciu osób (z wyłączeniem osób sprawujących posługę). - Jeżeli słyszymy to, co się dzieje dzisiaj (wskazał na liczbę zakażonych i ofiar epidemii - red.), oczekuję, że w tym tygodniu na pewno pan minister powie, że przedłuży także ten czas restrykcji i taka sytuacja się nie wydarzy, a to, co zostało kiedyś zapisane, nie będzie aktualne. Nic się nie zmienia (...). Jestem przekonany, że jeżeli będzie to apogeum (epidemii), że takie ogłoszenie będzie lada moment, że dalej jesteśmy w ograniczeniu, które dzisiaj przeżywamy - powiedział abp Polak.