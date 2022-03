Minister zdrowia znosi obowiązek noszenia maseczek. Gut: obawiam się wzrostu liczby zakażeń

Wirusolog prof. Włodzimierz Gut zauważył, że część osób już teraz nie nosi maseczek lub nosi je w niewłaściwy sposób tam, gdzie są do tego zobowiązane. Pytany o to, czy taka decyzja szefa MZ będzie miała jakieś konsekwencje, stwierdził, że zależy to od ludzkich zachowań. - Ja bym się obawiał. Przy 10 tysiącach zachorowań na COVID-19 dziennie zdejmować to, co się nakładało, kiedy było 300 osób zakażonych dziennie, czy nawet mniej, to trochę nie jest najbardziej logicznym rozwiązaniem – powiedział. Przyznał, że jest to decyzja odważna.