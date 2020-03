"Ogromny problem z wykonaniem testu na koronawirusa". Koalicja Obywatelska pyta premiera o przetarg

"W Polsce mamy ogromny problem z wykonaniem testu"

W środę po południu posłowie Koalicji Obywatelskiej poinformowali o skierowaniu pisma do szefa rządu Mateusza Morawieckiego, w którym zadają pytania o strategię walki z koronawirusem.

- Dziś w Polsce mamy ogromny problem z wykonaniem testu na koronawirusa. Tych testów w Polsce nie ma. Zrobiliśmy do dziś, jak mówi minister zdrowia, około dwóch tysięcy testów. Dla zobrazowania sytuacji: Korea Południowa robi takich testów 20 tysięcy dziennie, a w Niemczech zrobiono ich 200 tysięcy od początku epidemii - powiedział poseł Neumann.

- Nie możemy sami się dziś oszukiwać, że w Polsce ten koronawiurs wygląda inaczej, że jest mniej groźny dla Polski, że zaraził mniej osób niż w krajach Europy Zachodniej. To są dane prawdopodobnie zafałszowane - stwierdził.

Podkreślił, że są to "elementarne pytania, na które Polacy oczekują odpowiedzi". - Wszyscy chcemy mieć możliwość przeprowadzenia badania na obecność koronawirusa, bo tylko w ten sposób będziemy w stanie ograniczać tę epidemię - zaznaczył poseł.

Neumann o pytaniach do premiera Morawieckiego

"Państwo nie działa dziś na tyle skutecznie, na ile mogłoby działać"

- Najważniejsze jest to, żebyśmy dobrze zdiagnozowali problem. A diagnozujemy go wtedy, kiedy mamy dostęp do testów. Dzisiaj ich nie ma, a Polska, mam wrażenie, cały czas nie jest gotowa, żeby zabezpieczyć Polaków w dostępność powszechną, a także zabezpieczyć placówki służby zdrowia w materiały ochrony osobistej dla lekarzy, pielęgniarek i całego personelu - dodał poseł KO.