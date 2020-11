Pierwsze województwo z ponad tysiącem zgonów po zakażeniu koronawirusem

W środę w pierwszym województwie w Polsce odnotowano ponad tysiąc zgonów po zakażeniu koronawirusem. W województwie śląskim do dziś zmarło 1021 osób. W województwie mazowieckiem od początku epidemii zmarło 841 osób. Jest to drugie województwo z największą liczbą zgonów. W Małopolsce poinformowano do tej pory o 749 osobach, które zmarły.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w środę o 24 692 nowych przypadkach zakażenia koronawirusem w Polsce. Ministerstwo przekazało także informację o śmierci 373 osób, u których stwierdzono infekcję SARS-CoV-2. Jest to najwyższy dobowy bilans zakażeń i śmierci od początku epidemii. Łącznie w Polsce zakażenie potwierdzono u 439 536 osób, z których zmarło 6475.

Ponad tysiąc zakażeń na Śląsku

W środę w pierwszym województwie w Polsce odnotowano ponad tysiąc zgonów po zakażeniu koronawirusem. W województwie śląskim od początku epidemii zmarło 1021 osób. Dziś Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 47 nowych zgonach na Śląsku.

W województwie mazowieckim zmarło 841 osób (38 ostatniej doby) od początku epidemii i jest to drugie województwo z największą liczbą zgonów. W Małopolsce do tej pory poinformowano o 749 osobach, które zmarły (61 ostatniej doby).

Liczba zgonów w pozostałych województwach do tej pory:

Dolnośląskie - 411 (30 dziś), Kujawsko-Pomorskie - 199 (11 dziś), Lubelskie - 310 (32 dziś), Lubuskie - 95 (22 dziś), Łódzkie - 448 (11 dziś), Opolskie - 237 (10 dziś), Podkarpackie - 497 (24 dziś), Podlaskie - 159 (16 dziś), Pomorskie - 343 (12 dziś), Świętokrzyskie - 253 (26 dziś), Warmińsko-Mazurskie - 130 (dziewięć dziś), Wielkopolskie - 667 (14 dziś), Zachodniopomorskie - 115 (10 dziś).

Łącznie w Polsce potwierdzono 6475 zgonów od początku epidemii, z czego 373 w środę.

Ponad trzy tysiące zgonów w ciągu miesiąca

W październiku zmarło w Polsce 3118 osób zakażonych koronawirusem - wynika z oficjalnych statystyk Ministerstwa Zdrowia. Było to ponad 55 procent wszystkich zmarłych od początku epidemii COVID-19 w Polsce. W ciągu miesiąca resort potwierdził ponad 270 tysięcy przypadków zakażenia SARS-CoV-2, a więc niemal 75 procent wszystkich stwierdzonych do tej pory w kraju.

Do połowy października, według danych resortu, dzienna liczba osób zmarłych wahała się i wynosiła od 20 do ponad 70. 14 października Ministerstwo Zdrowia przekazało informację o śmierci 116 zakażonych osób. Wówczas był to najwyższy bilans od początku pandemii COVID-19 w kraju. Dwa dni później poinformowano o 132 zmarłych zakażonych SARS-CoV-2. W kolejnych trzech dniach informowano o 84, 49 i 41 osobach zmarłych. Od 20 do 24 października dzienna liczba zgonów wynosiła ponad 100. 28 października pierwszy raz resort zdrowia poinformował o ponad 200 osobach, które zmarły - dokładnie o 236, a 29 października o 301 zgonach.

Na dojście od 200 tysięcy do 300 tysięcy potwierdzonych przypadków zakażenia wystarczyło 8 dni - od 22 do 29 października. Kolejny symboliczny próg, 400 tysięcy potwierdzonych zakażeń został przekroczony po pięciu dniach, 3 listopada.

Zwiększa się liczba wykonywanych testów

W ciągu kolejnych miesięcy zwiększała się liczba osób testowanych na koronawirusa. Na samym początku pandemii było to kilka-kilkadziesiąt testów dziennie, a pod koniec marca - już prawie pięć tysięcy. W kwietniu od ośmiu tysięcy dziennie na początku miesiąca doszło do 13-14 tys. testów dziennie pod koniec miesiąca. W maju testowano około 20-25 tys. osób dziennie, podobnie w czerwcu i lipcu, w niektóre dni liczba testów przekraczała 30 tysięcy. W sierpniu wykonywano 20-30 tys. testów dziennie, podobnie we wrześniu. Liczba testów znacznie wzrosła pod koniec października - obecnie testuje się nawet 60-80 tys. osób dziennie.

Autor:kb/kg

Źródło: TVN24