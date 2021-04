Na oddziały covidowe trafia coraz więcej młodych. "Dzień przed świętami moje serce dwukrotnie się zatrzymało"

To efekt COVID-19, choroby, która w marcu rozwinęła się na tyle, że musiał szukać pomocy w szpitalu. W tym czasie jego organizm nie mógł już funkcjonować bez dodatkowego tlenu. - Nie byłem wytrzymać poza łóżkiem dłużej niż 20-30 sekund. Każda czynność - wyjście do łazienki, czy podejście do zlewu, żeby sobie ręce umyć, była nie lada wyzwaniem, bo w momencie, kiedy ten czas upływał i zaczynało mi brakować tego tlenu, zaczynałem się dusić – dodaje Norbert Banaszek. W szpitalu spędził 19 dni.

"Tych płuc już praktycznie nie było"

Przed chorobą też był aktywny, nie miał chorób współistniejących, jeździł na nartach, biegał. Zakaził się w listopadzie, a choroba przebiegła piorunująco. - Praktycznie z dnia na dzień dostałem 40 stopni gorączki, wymioty, złe samopoczucie. Nie miałem możliwości wstania z łóżka, by przejść z jednego pomieszczenia do drugiego. Więc ten początek był dość agresywny – przyznaje.

W kilku szpitalach lekarze walczyli o jego życie i zdrowie w sumie przez cztery miesiące. Podłączyli go do respiratora, potem do ECMO. - Dzień przed świętami Bożego Narodzenia serce dwukrotnie się zatrzymało. Z tego, co wiem, jedno z tych zatrzymań było groźne, bo leżałem wtedy na brzuchu – opowiada mężczyzna.