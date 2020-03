W każdym województwie będzie co najmniej jeden szpital do walki z koronawirusem

Minister zdrowia Łukasz Szumowski zapowiada przekształcenie dziewiętnastu szpitali. - Te szpitale będą do poniedziałku w gotowości na przyjmowanie chorych zarażonych koronawirusem, w każdym województwie co najmniej jeden szpital - zapewnia. Materiał magazynu "Polska i Świat".

57-letnia pacjentka od kilku dni leżała na oddziale zakaźnym szpitala miejskiego w Poznaniu. Była w ciężkim stanie, podłączona do respiratora. Złe wiadomości przekazał wiceprezydent Poznania Jędrzej Stolarski. - Smutna wiadomość, ta pierwsza pacjentka w Poznaniu zerowa, niestety dzisiaj przed chwilą umarła - przekazał.

Chora najpierw trafiła do szpitala w Puszczykowie. Dopiero później została przewieziona transportem sanitarnym do Poznania. Zakażeni są także członkowie jej rodziny - mąż i córka. Są hospitalizowani, ale czują się dobrze.

Ministerstwo zdrowia przekształci szpitale do walki z koronawirusem

Do tego samego szpitala miejskiego w Poznaniu trafiła w czwartek osoba, która jechała autobusem z Dortmundu do Bydgoszczy.

Pozostali pasażerowie - 27 osób - pojechali prosto na kwarantannę, do wcześniej przygotowanego do tego celu miejsca. - Stwierdziliśmy, że tak będzie najkorzystniej, bo był to cały autokar. Nie chcieliśmy tych ludzi puszczać dalej w trasę - mówi wojewoda wielkopolski Łukasz Mikołajczak.