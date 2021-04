"To jest ten moment, kiedy powinniśmy otworzyć wrota dla wszystkich"

Zapewnijcie nam szczepionki, a samorządy i punkty podstawowej opieki zdrowotnej resztę załatwią i w ciągu 15 tygodni zbudujemy odporność populacyjną - zaapelował do rządu marszałek Senatu Tomasz Grodzki. Na konferencji podkreślał rolę samorządów w akcji szczepień Polaków. Przewodniczący Platformy Obywatelskiej Borys Budka zwracał tego dnia uwagę, że to samorządowcy "wiedzą najlepiej i potrafią organizować tego typu akcje". - Nie byłoby dantejskich scen, gdyby od początku wykorzystać ich potencjał - powiedział.

Z okazji obchodzonego w środę Światowego Dnia Zdrowia marszałek Senatu Tomasz Grodzki zorganizował konferencję razem z senatorami Koalicji Obywatelskiej: szefową senackiej komisji zdrowia Beatą Małecką-Liberą, Agnieszką Gorgoń-Komor i Alicją Chybicką. Zwrócił uwagę, że to czas, kiedy powinno się składać życzenia lekarzom i przedstawicielom innych zawodów medycznych, ale w czasie trwającej epidemii należą się im szczególne podziękowania i wyrazy wsparcia.

Grodzki: Rola samorządowców jest większa niż myślimy. Samorządy ratują obywateli

Grodzki ocenił, że teraz, gdy jesteśmy w stanie wojny z wirusem, "rola tych, którzy są najbliżej obywateli - samorządowców, okazuje się większa niż przypuszczaliśmy". - Samorządy ratują obywateli. Oni mają zazwyczaj inne zadania, ale w tej chwili, kiedy hasło jest: "wszystkie ręce na pokład", samorządy zdają egzamin i wespół z rzeszami medyków starają się robić wszystko, abyśmy jak najszybciej wrócili do normalności - mówił.

Marszałek był pytany, czy jego zdaniem przyszedł czas, aby otworzyć system szczepień dla wszystkich chętnych, czy też - jak dotąd robi to rząd - dopuszczać kolejne roczniki w kolejnych dniach.

- Umówimy się prosto: zadaniem rządu jest zapewnić szczepionki. Co prawda miały być od prezydenta Trumpa, nie wyszło. Miały być wcześniej, nie wyszło, ale już w styczniu mówiliśmy jako opozycja, jako Koalicja Obywatelska, żeby ten system zorganizować tak, że rząd zapewnia szczepionki, a szczepią POZ-y (podstawowa opieka zdrowotna - red.) i samorządy - wymienił.

Marszałek izby wyższej nawiązał do ubiegłorocznej wizyty w Stanach Zjednoczonych prezydenta Andrzeja Dudy, który rozmawiał z ówczesnym przywódcą USA Donaldem Trumpem o możliwej współpracy polsko-amerykańskiej w sprawie szczepionki przeciw COVID-19. - W oczywisty sposób zakładam, że biorąc udział w pracach badawczych i tym samym będąc współtwórcami tych leków i szczepionek, Polacy będą mogli liczyć na to, że będą one dostępne dla Polaków jak najwcześniej - mówił wtedy Duda.