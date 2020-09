Koronawirus w Polsce. Mapa zakażeń

Ministerstwo Zdrowia informuje, że zmarło kolejnych 30 osób - 5 osób "z powodu COVID-19" (pacjenci byli w wieku od 35 do 89 lat) oraz 25 "z powodu współistnienia COVID-19 z innymi schorzeniami" (chorzy mieli od 43 do 91 lat).

Koronawirus - mapa zakażeń

W ciągu siedmiu dni, od poniedziałku 21 września do niedzieli 27 września, resort zdrowia poinformował łącznie o 8090 przypadkach zakażenia. W poniedziałek było 748 infekcji, we wtorek - 711, w środę - 974, w czwartek - 1136, w piątek - 1587, w sobotę - 1584, w niedzielę - 1350.

Nowe obostrzenia ogłoszone 29 września

- obowiązek noszenia maseczek na wolnym powietrzu w strefie żółtej (tak jak dotąd w czerwonej) - lokale gastronomiczne będą otwarte do godziny 22 w strefie czerwonej - dozwolone zgromadzenia do 100 osób w strefie zielonej (do tej pory: 150 osób) - dozwolone zgromadzenia do 75 osób w strefie żółtej (do tej pory: 100 osób) - dozwolone zgromadzenia do 50 osób w strefie czerwonej (ograniczenie bez zmian).