Koronawirus w Polsce. Nowe przypadki zakażenia i śmierci

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w sobotę o 40 876 nowych potwierdzonych przypadkach zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2. Resort przekazał, że zmarły 193 osoby chorujące na COVID-19. Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 4 484 095 infekcji. Zmarło 103 819 osób.

Z komunikatu Ministerstwa Zdrowia, opublikowanego o godzinie 10.30, wynika, że najwięcej nowych zakażeń potwierdzono w województwie mazowieckim (7120)

Następne wyniki dotyczą województw: śląskiego (6442), małopolskiego (4001), dolnośląskiego (3644), wielkopolskiego (3152), pomorskiego (2857), łódzkiego (2387), podkarpackiego (2329), lubelskiego (1800), kujawsko-pomorskiego (1404), zachodniopomorskiego (1367), warmińsko-mazurskiego (1169), opolskiego (1000), podlaskiego (818), świętokrzyskiego (688), lubuskiego (495).

203 zakażenia to dane bez wskazania adresu, które zostaną uzupełnione przez inspekcję sanitarną.

Resort przekazał w sobotnim raporcie, że zmarły 193 osoby chorujące na COVID-19, 163 z nich miało choroby współistniejące. Średnia liczba raportowanych każdego dnia ofiar śmiertelnych, również obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, spadła do 221 i jest najniższa od 18 listopada 2021 roku.

Od początku pandemii w Polsce potwierdzono 4 484 095 infekcji. Zmarło 103 819 osób.

Rekordowa liczba przypadków

40 876 nowych infekcji, o których w sobotę poinformował resort zdrowia, to najwyższy dzienny raport od początku epidemii w Polsce. Do tej pory najwięcej zakażeń było w raporcie z piątku (36 665). Przed tygodniem Ministerstwo Zdrowia informowało o 16 896 potwierdzonych infekcjach. Dzisiejsza liczba zakażeń jest wyższa o 23 980. To wzrost o 141 procent.

Średnia liczba potwierdzanych dziennie zakażeń, obliczana na podstawie danych z ostatnich siedmiu dni, wzrosła do 26 532. Wyższa była tylko w szczycie trzeciej, do tej pory najwyższej fali, między 28 marca a 4 kwietnia 2021 roku.

Oznacza to, że obecna, piąta fala epidemii w Polsce jest już wyższa niż fale druga (jesienią 2020 roku) i czwarta (pod koniec 2021 roku) oraz osiągnęła poziom 92 procent tego, co działo się w najgorszym momencie fali trzeciej, wiosną 2021 roku. Podczas drugiej fali szczytem była średnia 25,6 tys. przypadków dziennie, którą odnotowano 11 listopada 2020 roku, podczas trzeciej - prawie 28,9 tys. z 1 kwietnia 2021 roku, a w czasie czwartej - ponad 23,4 tys. 7 grudnia 2021 r.

W porównaniu z piątkiem średnia liczba zakażeń wzrosła o 3426. Nigdy wcześniej nie zdarzył taki wzrost tego wskaźnika z dnia na dzień.

Dane dla województw dolnośląskiego, łódzkiego, mazowieckiego, pomorskiego i śląskiego, a także samej Warszawy to najwyższa od początku epidemii liczba zakażeń, o której MZ poinformowało w pojedynczym raporcie. Na Mazowszu to czwarty dzień z rzędu, gdy dane resortu zdrowia są wyższe niż wszystko, co było wcześniej.

Biorąc pod uwagę średnią liczbę zakażeń, na Mazowszu, Podkarpaciu i Pomorzu Gdańskim piąta fala epidemii stała się w sobotę najwyższą ze wszystkich dotychczasowych. Od piątku jest najwyższą w Małopolsce.

Resort przekazał, że w ciągu doby wykonano 150 984 testy na obecność SARS-CoV-2. To również jest liczba, której nigdy wcześniej nie notowano.

Ile osób jest na kwarantannie? Ilu pacjentów jest pod respiratorem?

Z sobotniego raportu z danymi epidemicznymi wynika, że:

- 30 084 łóżka są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-18 w stosunku do poprzedniego dnia), - z tego 13 504 łóżka są zajęte przez pacjentów z COVID-19 (-120), - 2723 respiratory są przeznaczone dla pacjentów z COVID-19 (-10), - z tego 1274 respiratory są obecnie wykorzystywane (+3), - 828 763 osoby są objęte kwarantanną (+81 473), - 3 834 813 osób wyzdrowiało (+11404).

Liczba aktywnych przypadków, czyli Polaków, którzy aktualnie przechodzą zakażenie, wynosi 545 463 i jest najwyższa od początku epidemii w Polsce.

Aktualnie wydany przez sanepid nakaz przebywania na kwarantannie obejmuje ponad 828 tysięcy Polaków, czyli więcej niż co pięćdziesiątego obywatela (2,17 proc.). To najwięcej od początku epidemii w Polsce. W porównaniu z czwartkowym raportem liczba osób na kwarantannie zwiększyła się o ponad 81 tysięcy. W poprzednich dniach po 17 stycznia sanepid wysłał na kwarantannę ponad 100 tysięcy osób dziennie. W tym czasie jego decyzje objęły ponad 562 tysiące osób, czyli 1,47 proc. ludności kraju.

Jednocześnie liczba pacjentów w szpitalach (13 504) jest najniższa od 13 listopada, a liczba pacjentów, którzy są leczeni za pomocą respiratorów (1274), w porównaniu z wczoraj nieznacznie wzrosła.

Premier: piąta fala COVID-19 stała się faktem

Premier Mateusz Morawiecki w piątek podczas wspólnej konferencji prasowej z ministrem zdrowia Adamem Niedzielskim odnosząc się do sytuacji epidemicznej podkreślił, że "piąta fala stała się faktem". Jak dodał, różni się ona od poprzednich.

- Różni się tym, że dzisiaj mamy do czynienia z wirusem nazywanym omikron, który jest dużo bardziej zaraźliwy od wcześniejszych wersji - zauważył Morawiecki. - To dlatego notujemy rekordy zakażeń i to dlatego musimy zmierzyć się z sytuacją nową, sytuacją inną, której do tej pory nie było - wskazał.

Morawiecki zaznaczył, że "wszystkie kraje dotknięte mutacją wirusa omikron notują rekordowe fale zakażeń". - Nie chcę spekulować, czy u nas będzie to 50 czy 100 tysięcy. Widziałem analizy i takie, i nawet sięgające 140 tysięcy dziennych zakażeń, ale będzie to na pewno bardzo dużo. Dlatego musimy się przygotować na to najlepiej jak potrafimy - oświadczył szef rządu.

Autor:momo/adso/karol

Źródło: tvn24.pl, PAP