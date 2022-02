Długi ogon epidemii COVID-19 będzie ciągnął się latami. Profesor Gut o jej wpływie na ochronę zdrowia

- Będą krótsze okresy wydalania wirusa przez poszczególne osoby, w wyniku odporności na chorobę. Skrócenie okresu wydalania to mniejsza szansa zakażania. To, że ta fala nie będzie już zagrożeniem dla ochrony zdrowia w zakresie zajętości łóżek covidowych, mówiłem miesiąc temu - powiedział wirusolog w rozmowie z Polską Agencją Prasową.

Wirusolog: niestety każda epidemia wytwarzała długi ogon

Jak dodał, "dlatego tak istotne są szczepienia". - One nie chronią przed zakażeniem, co zawsze mówiłem, ale jak się tego wirusa złapie, to potem nie ma długotrwałych konsekwencji. A tak obie te grupy trafią do systemu ochrony zdrowia. Ten będzie musiał włożyć wiele wysiłku w leczenie chorych i jeszcze więcej środków - wskazał.