"Sprawdziliśmy ponad 129 tysięcy osób na kwarantannie". Prawie 300 uchybień w ciągu doby

Rzecznik komendanta głównego policji inspektor Mariusz Ciarka przekazał informacje o kontroli osób przebywających na domowych kwarantannach. - Ostatniej doby sprawdziliśmy ponad 129 tysięcy osób - powiedział, dodając, że funkcjonariusze w około 300 przypadkach stwierdzili "uchybienia kwalifikujące się do wymierzenia grzywny". - Nie chcemy mieć powodów do karania, dlatego w pierwszej kolejności apelujemy o stosowanie się do obowiązujących ograniczeń - podkreślił.