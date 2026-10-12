Polska Policyjne kontrole w szkołach. Od piątku zatrzymano 135 osób Oprac. Michał Malinowski |

Kierwiński: 24 tysiące policjantów uczestniczy w akcji w szkołach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA

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Policja poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że od piątku do tej pory funkcjonariusze skontrolowali prawie 80 tysięcy placówek oświatowych. Odnotowano 311 zdarzeń, w wyniku których zatrzymano 135 osób.

"Do godziny 6 odnotowano 311 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 135 osób" - czytamy w komunikacie.

❗️Blisko 80 tysięcy skontrolowanych placówek i 135 osób zatrzymanych w całym kraju.



Na terenie całej Polski nadal trwają działania Policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych.



Do godziny 06:00… pic.twitter.com/Km6qjCdtcT — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 12, 2026 Rozwiń

Dodano, że działania cały czas trwają, również w sieci.

"Na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. W dalszym ciągu policjanci całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - podkreślono w komunikacie.

Policyjne działania w rejonie szkół

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podsumował na piątkowej konferencji prasowej działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Przypomniał, że zgodnie z wydanym przez premiera Donalda Tuska poleceniem w piątek policja "jest obecna we wszystkich szkołach na terenie Polski".

- Policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół. W tę akcję zaangażowanych jest dwadzieścia cztery tysiące policjantów - mówił.

Zapowiedział, że "te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach". - Nie będzie tutaj żadnego kompromisu. To bezpieczeństwo najmłodszych jest rzeczą najważniejszą - zaznaczył.

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W sprawę zaangażowane jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), jednostka policji.

- CBZC cały czas będzie pracowało oczywiście i na bieżąco monitorowało ruch sieciowy we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy także z partnerami europejskimi w tym zakresie - dodał.

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Działania służb są związane z ubiegłotygodniowymi atakami w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach.

- Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli czy pracowników szkoły. Zwracamy uwagę na osoby wykazujące agresywne lub nietypowe zachowania - mówił kilka dni temu komendant główny policji Marek Boroń.