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Polska

Policyjne kontrole w szkołach. Od piątku zatrzymano 135 osób

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Pod Wyszkowem 15-latek przeprowadził atak na pracowników szkoły
Kierwiński: 24 tysiące policjantów uczestniczy w akcji w szkołach
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Marcin Obara/PAP/EPA
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Około 80 tysięcy skontrolowanych placówek oświatowych, ponad 300 zdarzeń i zatrzymanych 135 osób. To efekt trwających od piątku działań policji mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom i pracownikom szkół.

Policja poinformowała w poniedziałkowym komunikacie, że od piątku do tej pory funkcjonariusze skontrolowali prawie 80 tysięcy placówek oświatowych. Odnotowano 311 zdarzeń, w wyniku których zatrzymano 135 osób.

"Do godziny 6 odnotowano 311 zdarzeń, w których funkcjonariusze realizują czynności w związku z uzasadnionym podejrzeniem popełnienia czynu zabronionego. W toku działań zatrzymano dotychczas 135 osób" - czytamy w komunikacie.

Dodano, że działania cały czas trwają, również w sieci.

"Na terenie całej Polski nadal trwają działania policji, które mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom, młodzieży oraz wszystkim pracownikom placówek oświatowych. W dalszym ciągu policjanci całodobowo monitorują sieć i reagują na każde zgłoszenie" - podkreślono w komunikacie.

Policyjne działania w rejonie szkół

Szef MSWiA Marcin Kierwiński podsumował na piątkowej konferencji prasowej działania policji w związku z wydarzeniami w placówkach oświatowych. Przypomniał, że zgodnie z wydanym przez premiera Donalda Tuska poleceniem w piątek policja "jest obecna we wszystkich szkołach na terenie Polski".

- Policjanci wchodzili do szkół, oczywiście po wcześniejszym kontakcie z organem prowadzącym, z dyrektorami tych szkół. W tę akcję zaangażowanych jest dwadzieścia cztery tysiące policjantów - mówił.

Zapowiedział, że "te działania będą kontynuowane do czasu pełnego wyjaśnienia wszelkich wątpliwości i wszelkich złych rzeczy, które zadziały się w ostatnich dniach". - Nie będzie tutaj żadnego kompromisu. To bezpieczeństwo najmłodszych jest rzeczą najważniejszą - zaznaczył.

W sprawę zaangażowane jest Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości (CBZC), jednostka policji.

- CBZC cały czas będzie pracowało oczywiście i na bieżąco monitorowało ruch sieciowy we współpracy z Agencją Bezpieczeństwa Wewnętrznego, we współpracy także z partnerami europejskimi w tym zakresie - dodał.

Czytaj więcej: Policjanci monitorują szkoły i ich otoczenie. Informacje po sztabie kryzysowym

Działania służb są związane z ubiegłotygodniowymi atakami w szkołach w Ostrołęce i Leszczydole-Nowinach.

- Zwracamy szczególną uwagę na osoby przebywające w bezpośrednim sąsiedztwie placówek oświatowych, których zachowanie może wskazywać na potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów, nauczycieli czy pracowników szkoły. Zwracamy uwagę na osoby wykazujące agresywne lub nietypowe zachowania - mówił kilka dni temu komendant główny policji Marek Boroń.

Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
PolicjaSzkoła
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