"Wielkie dni dla bezpieczeństwa Polski". Jest umowa

Brzezinski: Stany Zjednoczone i Polska mają wiele wspólnych wyzwań

Brzezinski mówił, że w przypadku wyrzutni rakiet M903 chodzi tu nie tylko o zdolność do obrony nieba nad terytorium NATO , ale chodzi również o interoperacyjność w ramach Sojuszu. - To jest też element odstraszania na wschodniej flance NATO - wskazał.

Jak podkreślił, Stany Zjednoczone nie dzielą się tajnikami tak zaawansowanego uzbrojenia "z byle kim". - To, że tutaj ma to miejsce, pokazuje jak duże zaufanie Stany Zjednoczone mają do Polski - dodał Brzezinski.

Kosiniak-Kamysz: wielkie dni dla bezpieczeństwa Polski

Minister obrony podziękował też firmie Raytheon Polska, Polskiej Grupie Zbrojeniowej i Hucie Stalowa Wola. - Bardzo się cieszę, że do finalizacji tych kontraktów dochodzi. To jest nasza determinacja - mówił szef MON.

- Dziękuję naszym amerykańskim partnerom z firmy Raytheon Polska za to, że inwestujecie tutaj, za to, że jesteście obecni, za to, że potrafiliśmy wspólnie stworzyć to, o czym mówił pan ambasador Brzezinski i sekretarz obrony Lloyd Austin, pokazując, że kooperacja, współpraca pomiędzy różnymi ośrodkami przemysłowymi jest po prostu gwarantem wielkiej transformacji i gwarantem bezpieczeństwa - powiedział Kosiniak-Kamysz.